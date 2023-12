Zuster Marie-Augustine uit Westrozebeke is de oudste West-Vlaming

In Harelbeke is de 108-jarige Magadalena Deblock op Sinterklaasdag 6 december overleden. Na het heengaan van de 109-jarige Godelieve Voet op 27 oktober in Lo-Reninge was zij de oudste inwoner van onze provincie geworden. Nu gaat die eer naar zuster Marie-Augustine uit Westrozebeke. Zij is op 2 juni 1915 als Benedicta Alliët geboren en verblijft in het klooster van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw in Westrozebeke, waar ze onderwijzeres en schoolhoofd geweest is.

Toen Maddy Deblock ruim een maand geleden de oudste West-Vlaming werd, was haar gezondheid niet te best. Magdalena, die beter bekend staat als Maddy is op 16 april 1915 in Desselgem geboren en heeft er ook lang gewoond. Laatst woonde ze met de nodige hulp in een flat in Harelbeke. Toen ze 100 werd, verkoos ze die verjaardag in stilte en zonder mediaruchtbaarheid te vieren. Dat deed ze ook op de volgende verjaardagen. Ze heeft geen kinderen of dichte familie. Eerder dit jaar had ze nog corona overwonnen.

80 jaar kloosterlinge

Nieuwe oudste van West-Vlaanderen is nu zuster Marie-Augustine die goed bekend is in Westrozebeke. Ze is in Beveren-Roeselare geboren als oudste van acht kinderen in het gezin van Victor Alliët en Leonie Kindt. Ze heeft wel goede genen, want haar moeder, overleden in 1986, is ook 98 geworden. Haar broer Hendrik en haar zus Godelieve (en haar man Cyriel Deloof) zijn nog in leven.

Benedicta Alliët is 80 jaar geleden tijden WO II ingetreden bij de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw in Westrozebeke. Ze was toen al 27 jaar. Na de oorlog trok ze naar de normaalschool en werd onderwijzeres. Ze gaf les in Westrozebeke zelf in wat toen nog het zevende en achtste leerjaar was. Ze werd nadien directrice van haar school. Van 1970 tot 1990 was ze overste van het klooster, waar ze nog steeds verblijft. Ze heeft nog een tijdlang met zuster Aloysia geholpen in het aanpalende rusthuis Onze-Lieve-Vrouw ter Westro.

“Onze medezuster maakt het nog altijd betrekkelijk goed”, zegt huidig overste zuster Rosa Callewaert. “Het is jammer dat ze niet meer hoort, maar ze is nog eerste klas helder van geest. Ze leest zelfs nog altijd De Standaard, weliswaar met een loep. Ze is ook wel wat snel vermoeid.”

Vierde oudste van België

Zuster-Marie-Augustine is nu de vierde oudste inwoner van België. Fernande Courtoy uit het Waalse Gerpinnes is nog met voorsprong de oudste: ze is op 4 juli 1914 geboren. Ze is de enige in ons land die nog in het eerste oorlogsjaar 1914 geboren is. In Vlaanderen komt zuster Marie-Augustine nu op de derde plaats: twee Oost-Vlaamse dames zijn nog enkele maanden ouder.

Het record van oudste Belg ooit staat al meer dan 20 jaar op naam van Joanna Turcksin-De Roover uit Machelen (Vilvoorde), die in 2002 overleed op de leeftijd van 112 jaar en zes maanden. De oudste West-Vlaamse ooit is Alice Corveleyn, die in 2017 in Oostende overleed en 112 jaar en 23 dagen oud was.

Het afscheid van Magdalena Deblock heeft plaats op dinsdag 12 december om 15 uur in de aula Deseyne in Stasegem-Harelbeke. Haar as wordt uitgestrooid op de begraafplaats in Harelbeke.