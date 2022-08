Zuster Maria Oanh Nguyen viert zilveren kloosterjubileum: “Mijn tijd verdelen tussen Vietnam en Ingelmunster”

Op zaterdagmiddag 6 augustus vierde zuster Maria Oanh Nguyen haar zilveren kloosterjubileum bij de Zusters van Maria in de Schoolstraat. Op zondag 14 augustus vertrekt de zuster terug naar Vietnam.

Zuster Maria is afkomstig van Vietnam en groeide op in Duitsland. Na haar secundaire studies trad ze in 1994 binnen bij de Congregatie van de Zusters van Maria in Ingelmunster. Ze moest nog de taal aanleren en ook de vorming krijgen voor het religieuze leven. Op 15 augustus 1997 werd ze geprofest in het hoofdklooster van de Zusters van Maria in de Schoolstraat.

“De taal leren was niet gemakkelijk. Ik moest vanaf nul beginnen”, vertelt ze. “Zes maanden lang kreeg ik les van een privéleraar. Daarna ging ik nog naar de lagere school om de leerlingen te horen praten in het Nederlands. Na haar professie studeerde ze vijf jaar in Leuven, waar ze de master theologie behaalde (godsdienst, wetenschappen, theologie). Vanaf 2002 gaf ze vijf jaar les in het VTI in Tielt en volgd tussendoor nog een doctoraatsopleiding. Daarna trok ze naar Vietnam om te helpen bij de stichting van een gemeenschap in haar geboorteland. Ze verbleef er twee jaar. In 2009 keerde ze terug en beëindigde haar doctoraatsopleiding en thesis. Zuster Maria Onah ging ook nog één jaar terug naar het VTI in Tielt, waar ze haar lessenpakket opnieuw opnam. Daarna keerde ze terug naar Vietnam om daar een andere taak op zich te nemen. Ze werd contact- en proefpersoon tussen de Staatsuniversiteit in Saigon en KU Leuven en gevraagd om les te geven in het theologisch instituut van de Vietnamese bisschoppen en Grootseminarie van Dalat.

Dankfeest

Iedere zomer keert de zuster terug naar de Zusters van Maria in Ingelmunster, maar het werk in Vietnam blijft ze wel opvolgen. “Mijn feest komt er nu bij”, glimlacht ze. “Met dat feest rond mijn zilveren kloosterjubileum willen we aandacht schenken aan de Congregatie en het religieuze leven. Nu kunnen we de familie en medewerkers eens uitnodigen om samen God te danken voor al zijn genade die hij mij, maar ook de Congregatie, heeft geschonken, waardoor wij hen kunnen ten dienste stellen aan de wereldkerk. Mijn feest is inderdaad een gelegenheid om hem lovend te danken.”

Het aantal medezusters in België daalt alleen maar verder

Op zondag 14 augustus vertrekt zuster Maria terug voor één jaar naar Vietnam, waar ze natuurlijk haar geboortetaal kan spreken. “Wanneer ik daar van het Nederlands naar het Duits moet overschakelen, lukt dat niet altijd evengoed.”

De zuster blikt met grote dankbaarheid terug op die voorbije 25 kloosterjaren. “De tijd is voorbij gevlogen. Met ups en downs, grote uitdagingen maar door die uitdagingen ervaar ik nog meer hoe God mijn leven heeft gedragen maar ook genade geeft om alles te kunnen doorstaan. Wat God mij gaf aan bagage en de mensen die deel uitmaken van m’n leven, zoals collega’s, familie, medezusters, weldoeners. Daar ben ik zo dankbaar voor.”

Nog meer werk

“Wat ik van de komende 25 jaar verwacht? Ik heb geen glazen bol. We leven in een heel vlugge tijd, ook voor mij is het leven jachtig. Er komen veel taken bij. In Congo en Vietnam hebben we nog roepingen. In België treedt er niemand meer binnen, terwijl het aantal medezusters in ons land verder daalt. Er zullen meer taken en verantwoordelijkheden moeten worden gedeeld. Dat zal er nog bijkomen, ook voor mij. Wat komt, komt. God zal ons de nodige genade en sterkte geven, en daarop vertrouw ik. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar weet dat er meer werk zal bijkomen.”

oanh@rocketmail.com