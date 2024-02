Zuster Lucie uit Zwevegem is eeuwelinge

In wzc Sint-Amand vierde Zuster Lucie haar 100ste verjaardag. Ze maakte haar droom om missionaris te worden waar en trok naar Congo. Nu woont ze sinds 1996 terug in Zwevegem.

Zuster Lucie vierde op 20 januari haar 100ste verjaardag. Dat gebeurde in wzc Sint-Amand waar ze verblijft. Zuster Lucie werd in Zwevegem geboren als Maria Opsomer.

Ze liep school bij de ‘Dames van Sint-Niklaas’. Daarna wilde haar moeder dat ze leerde borduren. “Ik wou liever in de textielsector werken en trok naar ‘La Flandre’ waar ik tafelkleden en servetten mocht plooien om ze klaar te maken voor verzending”, vertelt de eeuwelinge.

Tijdens de oorlog lag La Flandre stil en trok Zuster Lucie naar de ‘Fluwele’ in Kortrijk, om later ingeschakeld te worden in de winterhulp in het rustoord.

Spaarpot

Haar grote droom was echter missionaris worden. “Op de lagere school stond een spaarpot, een donkergetint jongetje dat heftig knikte als er een centje in de gleuf werd gestopt. Ik spaarde ijverig om een centje in het spaarpotje te kunnen steken.”

Uiteindelijk gaf ze gehoor aan haar roeping en ze trad op 18 september 1944 binnen bij de Zusters van Maria in Pittem.

Maria Opsomer werd na twee jaar noviciaat geprofest en droeg de kloosternaam Zuster Lucie. In 2026 viert ze dus haar 80 jaar kloosterjubileum.

Ze volgde een driejarige opleiding psychiatrische verpleegkunde en ging van 1949 tot 1956 aan de slag in de psychiatrische kliniek in Pittem waar ze de doktersverslagen schreef.

In april 1958 trok ze naar Congo om te werken in de legerbasis van Kamina waar in een oude loods een hospitaal voor de plaatselijke bevolking was. “Ik was vertrokken voor 10 jaar, maar na 7 jaar moest ik terugkeren wegens onlusten in Congo.”

Malaria

Na de onlusten trok ze opnieuw naar haar missiepost tot eind 1973. Opnieuw was er een gedwongen terugkeer, nu wegens de uitbraak van malaria.

In de periode 1973-1976 werkte ze in een kinderdagverblijf in Tielt en in 1977 verhuisde ze naar Kortrijk bij de ‘Paters van Scheut’. Bij de organisatie ‘Mensen onder weg’ was ze 30 jaar actief voor de mensen in nood.

Sinds 1996 woont ze opnieuw in Zwevegem. Eerst woonde ze er met de medezusters in een flatje en nam ze huishoudelijk werk op zich en ook stond ze in voor de zorg voor de kapel. Nu woont ze al drie jaar in het woonzorgcentrum.