Zuster Laura uit Klerken viert 101ste verjaardag

De 101ste verjaardag van zuster Laura Missine werd gevierd. Burgemeester Joris Hindryckx overhandigde haar enkele geschenken en een geschenkmand in naam van het koningspaar.

Laura Missine is geboren in Gits op 21 november 1921, als tweede in een gezin met vijf dochters. De kleuterschool volgde ze in Gits, bij de Zusters van de Heilige Vincentius, dezelfde orde waarbij ze later zelf zou intreden. Het gezin verhuisde in 1928 naar Ploegsteert en Laura liep tot aan haar 14de school in Waasten. Daarna hielp ze thuis met het huishouden en de zorg voor haar jongere zusjes tot haar 16 jaar. Eens 16 jaar wachtte haar een plaats als dienstbode bij een gezin in Ieper en drie jaar later in Merville (FR). Toen de oorlog uitbrak, vluchtte ze met de familie naar Frankrijk waar ze zeven maanden op een boerderij werkte en dan terug naar België kwam. Het was bij een bezoek aan haar zus Madeleine – die kloosterlinge was in Gits – dat ze overtuigd was van haar roeping, iets waar haar vader het moeilijk mee had: weer een dochter moeten afstaan aan de Heer. Ze werd postulante op 19 maart 1941 en geprofest op 23 maart 1943 met als kloosternaam zuster Eustelle.

Congo

Daarna werkte ze vijf jaar in de keuken van het Sint Leocollege in Brugge en toen vertrok ze als missionaris naar Lokandu bij Stanleyville in Congo, waar ze in 1960 alles moest achterlaten en vluchten. Dat deed haar heel veel pijn, want tot op heden vertelt ze nog altijd dat dit haar mooiste tijd was. Eens terug in België ging ze werken in het rusthuis in Waasten, waar 20 jaar bleef. Daarna werkte ze nog 39 jaar in het rusthuis van Woumen, waar ze 13 jaar geleden een trombose kreeg en immobiel werd. In maart 2019 kwam zuster Laura, samen met haar medezusters, vanuit Woumen naar Klerken wonen. Zuster Laura houdt van kaarten en luistert graag naar radio Maria. Ze stapt af en toe nog een beetje. Op maandag 21 november kwamen de neef van zuster Laura, Frédéric Casier en zijn vrouw Cécile Lambin, burgemeester Joris Hindryckx en schepen Jeroen Vandromme de zuster feliciteren. Naast de gebruikelijke geschenken vanuit de gemeente overhandigde burgemeester Joris Hindryckx een telegram en een geschenkmand in naam van het koningspaar. (ACK)