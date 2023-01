Zuster Hilda viert 102de verjaardag in klooster

Feest in het klooster van de Zusters van Liefde aan de Meensesteenweg: zuster Hilda (Maria Santy) mocht in aanwezigheid van haar medezusters en naaste familie, bij manier van spreken, 102 kaarsjes uitblazen op 29 december. Schepen Stefaan Van Coillie feliciteerde haar namens de stad en overhandigde haar een mooie bloementuil en een fruitmand. Ze kreeg ook van koning Filip en koningin Mathilde een oorkonde.

“Ik vond in 2000 een nieuwe thuis in het hoofdklooster hier in Roeselare, waar ik mij als Roeselaarse samen met mijn medezusters thuis voel”, vertelt een bijzonder alerte zuster Hilda. “Ik ben content en dank Onze-Lieve-Heer dat ik via het onderwijs heb mogen meewerken aan de christelijke en algemene opvoeding van zovele kinderen en jongeren. Ik heb het in mijn onderwijsloopbaan altijd opgenomen voor de zwakke, minder begaafde kinderen en steeds getracht om ze met alle mogelijke middelen te helpen. Ook dat maakte deel uit van mijn roeping.”

“Ik heb het er alleen moeilijk mee dat ik door mijn slechte ogen niet meer kan lezen, maar ik heb er mij bij neergelegd en hoop voor de tijd die me nog gegund is op een rustig verblijf hier in het klooster”, aldus zuster Hilda. Haar geheim om zo oud te worden? Altijd ‘content’ zijn en steeds tevreden zijn met wat de dag brengt. “Ik moet nu en dan eens naar mijn paspoort kijken om echt te geloven dat ik in het jaar 1920 geboren ben”, knipoogt de 102-jarige.

Gemeenschapsbegeleider André Devos vult nog aan dat de Roeselaarse kloosteromgeving blijkbaar een goede habitat is. “In de laatste 20 jaar vierden we vijf keer een honderdjarige. De oudste West-Vlaamse kloosterzuster (congregatie Onze-Lieve-Vrouw) en goede vriendin van zuster Hilda, is de 108-jarige zuster Augustine Billiet, die in het klooster in Westrozebeke verblijft.” (AD)