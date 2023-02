Zussen Saadet en Rojda verkopen koekjes voor slachtoffers aardbeving: “Al dagenlang aan het bakken!”

Flavors en Zuske uit de Wittenonnenstraat in Oostende zijn gestart met een actie voor het goede doel. Er worden koekjes verkocht waarvan de opbrengst bestemd is voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

De horecazaken Flavors en Zuske in de Wittenonnenstraat zijn een initiatief van de ondernemende zussen Saadet (29) en Rojda (26) Kaya. “De zware aardbeving heeft ons geraakt, temeer omdat we zelf van Turkse origine zijn. Gelukkig hebben we geen familie in de getroffen regio. We besloten vrij snel om iets te doen om te helpen en dachten aanvankelijk aan het inzamelen van kledij en goederen. Maar de opslagplaatsen zitten al vol en dat is ook niet eenvoudig te organiseren.”

Zelfgebakken koekjes

Het alternatief is creatief en culinair. “We kunnen heel lekkere koekjes bakken en zijn een verkoop gestart. Dat gaat erg vlot. Sommige klanten kopen een zakje, maar van andere kregen we een heel grote bestelling van tientallen zakjes. We zijn dus al dagenlang ettelijke uren aan het bakken. Maar we doen het graag en met een groot hart. Nu al hebben we bijna 300 zakjes verkocht”, zegt Rojda. “We zullen het geld doneren aan platformen en organisaties die we zelf uitkiezen en daarover zullen we transparant communiceren op onze sociale media.” De koekjes zijn te koop in Flavors (Wittenonnenstraat 24, open elke dag vanaf 8 uur, behalve op zondag) en bij Zuske (Wittenonnenstraat 36, open van donderdag tot zondag) aan 5 euro per pakje van 15 koekjes.