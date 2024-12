Zussen Louise, Lotte en Leonie gebruiken hun spaarcenten om maaltijden voor mensen in nood te maken: “We hebben geen Playstation, maar ook geen honger”

Een skireis, feestelijke shoppingtrip of een winterse vakantie? Het staat bij heel wat mensen de volgende weken op de planning. Voor drie zussen uit Lauwe wordt het echter een feestperiode achter het fornuis. Voor de vierde keer gaan ze zo koken voor mensen in nood. “Honger zou anno 2024 toch eigenlijk niet meer mogen bestaan?”

Het verhaal van Louise, Lotte en Leonie begon enkele jaren geleden. “We hadden veel te veel eten en vonden het jammer om alles zomaar weg te gooien”, lachen de drie tieners. “Samen met onze papa en plusmama besloten we een bericht op Facebook te zetten. Wie honger had mocht alles wat overbleef komen halen. We schrokken er zelf van hoe snel we reactie kregen. Overal rond was iedereen in feestmodus met cadeaus en versiering, maar die mensen hadden niet eens voldoende om eten op tafel te zetten.”

Het moment maakte indruk op de drie zussen, die besloten om niet bij de pakken te blijven zitten. “Het jaar erop gingen we opnieuw aan de slag in de keuken. Via sociale media hadden we heel wat adressen en namen gekregen, van mensen die echt in de problemen zaten. Zo brachten we 70 maaltijden tot bij hen op oudejaarsavond. We waren blij dat we een glimlach op die mensen hun gezicht konden toveren, maar we hadden ook een onrechtvaardigheidsgevoel. Hoe was het mogelijk dat zoveel mensen in onze omgeving honger hadden? Er is zoveel in de wereld maar die families hadden niets of niemand.”

Speelgoed

Vorig jaar brachten ze 120 maaltijden rond en deelden ze ook voor het eerst speelgoed uit. “Via Facebook hadden we gevraagd aan iedereen om zeker geen speelgoed weg te gooien, maar het aan ons te geven. En daar werd het nogmaals duidelijk hoe keihard het voor sommige mensen is. Zo had iemand ons een speelgoed strijkplankje gegeven. Het was echt wel versleten maar we wilden het niet weggooien. We hadden een adres van iemand in Wervik gekregen, een familie met kinderen in de penarie. Het strijkplankje hadden we met een strik versierd en hebben we daar aan die kinderen gegeven. Het meisje dat het vastnam, begon te wenen. Ze vroeg al zo lang zoiets om te spelen, maar kreeg het nooit. Onvoorstelbaar eigenlijk: dat kwam bijna in de container terecht en daar had je een klein meisje dat weende van geluk. Toen zijn we ook allemaal beginnen wenen, dit was allemaal zo oneerlijk.”

Een nieuw eindejaar en dus ook een nieuwe actie, en opnieuw zullen de drie dames in de weer zijn. “Dit jaar hebben we contact genomen met enkele organisaties en Welzijnsschakels. Zij hebben aan hun leden laten weten dat we voor warme maaltijden zorgen en in geen tijd hadden we heel wat adressen. In Menen alleen al hebben we meer dan 100 mensen waar we een maaltijd gaan leveren, en dan zijn we nog alles van Wervik aan het verzamelen. Natuurlijk voelt het goed te weten dat we hen blij kunnen maken, maar het is meteen ook triest te zien dat er nog zoveel honger is dicht bij huis. Hoewel we de maaltijden pas op 31 december ronddragen, hebben we dit jaar wel al reeds een ronde gedaan. Floralux besloot ons te helpen en schonk heel wat kerstversiering. Dat hebben we al aan een aantal mensen gegeven, zodat ze toch al een beetje van de kerstsfeer kunnen genieten.”

Spaarcenten

Extra opmerkelijk is de manier waarop de actie wordt bekostigd. De drie zussen betalen dat namelijk met hun spaarcenten. “We sparen een jaar lang en vullen links en rechts aan. Soms eens een kledingstuk op Vinted of wat centen die we van de familie krijgen. Of we dat niet jammer vinden? Tjah, we hebben inderdaad geen Playstation of zo maar we hebben ook geen honger. Met wat wij al allemaal hebben gezien, is dat uiteindelijk al flink wat luxe die we hier in huis hebben. We hebben verwarming, we hebben te eten en hebben te drinken. Het feit dat we dan misschien niet de laatste, nieuwste spelletjes kopen? Dat is allemaal zo erg niet. Vorig jaar hebben we wel hulp gekregen van mensen, vaak zelfs personen die we totaal niet kennen. En ook de lokale winkels hebben ons flink vooruit geholpen. Maar één ding vragen we nooit, en dat is geld. Als iemand ons wil helpen, dan lukt dat het best van al met een waardebon voor de winkel of met ingrediënten waarmee we kunnen koken.”