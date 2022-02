Zussen halen haaientanden boven voor expo gemeente: “Ze doen denken aan onze jeugd”

Heuvelland lag miljoenen jaren geleden aan de kust. De top van de Scherpenberg was zelfs een klein eilandje, waar haaien rondzwommen. Dat bewijzen de vondsten van de zusjes Claudia (57), Rika (51) en Ria (59), die er een halve eeuw geleden speelden op de werf van hun ouders.

Iedereen kan hun bewaarde fossielen straks bekijken tijdens een tentoonstelling van de gemeente. “Maar daarna willen we ze terug. Ze hebben een grote emotionele waarde en doen denken aan onze jeugd.”

“Ik was anderhalf jaar toen onze ouders café Astrid kochten op de Scherpenberg”, herinnert Claudia Fleurbaey (57) zich. “Dat was toen een kleine zaak. Ons papa wou dit uitbreiden met een restaurant en feestzaal, die genoemd werden naar deze heuvel. Voor de verbouwingen moest een deel van de berg weggegraven worden om uit te breiden en een parking aan te leggen. Wij speelden geregeld op de werf. Dat was heel leuk, al moesten we wat opletten voor de graafmachines en camions. Er was zoveel te ontdekken. We vonden zelfs fossielen, waaronder schelpjes en vistandjes. Blijkbaar zijn die tanden afkomstig van haaien. Hoe die dieren eruitzagen? Zover reikt mijn kennis niet. De grootste tand die ik destijds vond, was een vijftal centimeter lang. Toen hoorden we dat de zee ooit tot in Heuvelland reikte. De Scherpenberg was een klein eilandje in de zee, vlak voor de toenmalige kust. Het ‘strand’ liep onder meer langs de Kemmelberg, Rodeberg, Zwarteberg en Catsberg. Er kwamen verschillende archeologen. Ze vonden het heel interessant en maakten er een studie over.”

Ook dat is alweer een poos geleden. “Ons mama is intussen overleden, ons papa verblijft in het rusthuis en er ging veel verloren van onze verzameling”, vervolgt Claudia. “Ik knutselde mijn grote tand van vijf centimeter tot een ketting, maar die is verdwenen en ik kan me niet meer herinneren hoe.”

De zussen hebben wel nog tientallen fossielen over. “De gemeente Heuvelland vroeg me om deze te overhandigen voor een tentoonstelling”, aldus Claudia, die aan de kustlijn van vandaag woont en een horecazaak uitbaat in Koksijde. Zus Rika (51) woont nog steeds op de Scherpenberg en nam er met haar partner de gelijknamige horecazaak over van haar ouders.

“Af en toe valt er nog eens een rotsblok naar beneden vanop de heuvel, die begroeid is met klimplanten en bossen. Zoals tijdens het snoeien”, zegt Rika. “En dan blijven we fossielen ontdekken. Vooral schelpjes, tanden hebben we al een tijdje niet meer gevonden. De recentste verbouwing en afgraving om de zaal te vergroten, dateert al van meer dan tien jaar geleden. Toekomstige werken en opgravingen zijn voorlopig niet aan de orde.”

De zussen zouden hun fossielen graag terugkrijgen na de expo. “Ze hebben een grote emotionele waarde en doen denken aan onze jeugd. Later mogen ze gerust naar het archief van de gemeente, want voor onze kinderen en de latere generaties zullen deze fossielen minder waardevol zijn. Zij hebben ze nooit met hun eigen handen opgegraven, hé. Hopelijk gaan deze stukken nooit verloren”, besluiten de zussen. (TP)