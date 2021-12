Zusjes Hoornaert schitteren tijdens kerstconcert: “Het applaus van de mensen deed deugd”

De 31ste editie van het kerstconcert in de kerk van Poelkapelle werd een groot succes. Barbara Dex en Sandrine waren de hoofdact, maar met de zussen Justine en Marthe Hoornaert stond er ook muzikaal talent uit eigen dorp op het podium.

Rik Vanoverberghe en zijn team zorgden, ondanks de verstrengde coronamaatregelen, andermaal voor een onvergetelijke avond. Barbara Dex en Sandrine bekoorden het publiek, maar daar slaagden ook de zussen Justine en Marthe Hoornaert bijzonder goed in. De Poelkapelse jongedames gaven het beste van zichzelf en dat kon door het publiek bijzonder gesmaakt worden.

Heel muzikaal

Justine (19) en Marthe (17) wonen samen met hun ouders Laurent Hoornaert en Karin Ghequire en zus Louise in de Brugseweg in Poelkapelle. Justine volgt het tweede jaar verpleegkunde aan HoGent. Muziek is haar grote passie. “Het boeide mij al van toen ik nog heel klein was”, vertelt ze. “Van het eerste tot het vierde leerjaar zong ik mee in het Poelkapelse kinderkoor Liedeliedoe, dat heel wat zingende Poelkapellenaars bijeenbracht. Met dit koor luisterden we talrijke feesten op. We brachten muziek en teksten voor alle gelegenheden. Ik hoorde heel graag saxofoonmuziek en sinds het derde leerjaar bespeel ik dit instrument. Om muzikaal nog wat te verbreden, volgde ik ook nog muziekschool aan de Ieperse Academie. Toen de Langemarkse Koninklijke Muziekmaatschappij leden zocht en vooral viste naar jeugdig talent, sloot ik mij in 2013 aan. En daarnaast ben ik ook nog lid van het Ieperse jeugdkoor Chorus. En alsof dat allemaal nog niet voldoende is, zing ik ook nog in het volwassenen- en kamerkoor van de Ieperse Academie. En daarnaast ben ik ook nog lid van verschillende studentenclubs: Moeder Westland en Alphonia en Gent én Moeder Bakelandt in Langemark.”

Leuk dat we met onze hobby’s de mensen weten te plezieren

Haar twee jaar jongere zus Marthe volgt nog de middelbare richting wetenschappen-wiskunde in het Ieperse college. “Net als mijn zus zong ik van het eerste tot en met het tweede leerjaar mee in het Poelkapelse kinderkoor Liedeliedoe. Ik volg ook de Academie en legde mij dan toe op piano en slagwerk, waar ik dit laatste soigneer bij de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia. Momenteel verdedig ik ook de muzikale kleuren van het Koorlab van de Ieperse Academie en het jeugdkoor Chorus.”

Steentje bijdragen

“Dat wij vorig weekend in de kerk van Poelkapelle mochten spelen als TUP (Talent uit Poelkapelle, red.) deed ons enorm veel deugd. Vooral als je dan ziet dat kleppers als Barbara Dex en Sandrine het hoofdprogramma vormden. Wij konden ons steentje bijdragen met zang en saxofoonmuziek. We brachten minder bekende kerstliederen afgewisseld met sfeerbrengers. Het applaus van het publiek deed ons echt deugd. Niets is immers mooier dan via jouw hobby’s mensen te plezieren en daarvoor doen Justine en ik het natuurlijk.” (RB)