Zusjes Céleste en Camille maken gebruik van hun baktalent: Melocakes voor het goede doel

Voor de derde keer zet het gezin Marvellie een actie op poten voor het goede doel. De eerste keer dat ze dit deden was in 2017, naar aanleiding van de kankerdiagnose van papa Dennis.

“We gaven in 2018 het startschot van De Warmste Week met de gigantische opbrengst van de brownies die we verkochten. Het jaar daarop deden we hetzelfde maar in 2020 gaven we forfait door de strenge coronamaatregelen.”

“Afgelopen maanden vroegen regelmatig mensen of we niet opnieuw een actie wilden doen. Vooral de kinderen waren laaiend enthousiast om opnieuw aan de slag te gaan en we kozen dit keer voor melocakes. De kinderen bakken samen met Lieven van Bakkerij Lieven en Sandra melocakes en verpakken daarna samen met hun vriendinnetjes de melocakes tot pakketjes”, vertelt mama Charlotte Soenen.

Lokale organisaties

Dit jaar wil het gezin de opbrengst aan lokale organisaties schenken. “We kozen voor Maiks sterrenhuisje en Het Vlinderhuis. Céleste en Camille zijn met beide organisaties in contact gekomen toen mijn man de diagnose kreeg, want eigenlijk wordt het ganse gezin getroffen. Het Vlinderhuis is een afdeling in AZ Delta waar onze kinderen Camille en Céleste enorm goed opgevangen werden. Op woensdagnamiddag kunnen kinderen er terecht om te spelen en hun emoties te uiten.”

“Een zakje kost zeven euro en haal je op in sporthal Ogierlande”

“Ook de knuffels die gemaakt worden door Maiks sterrenhuisje zijn voor onze kinderen tot op vandaag een houvast, want ze liggen nog steeds in hun bed. Maiks sterrenhuisje is een vzw dat haakt, breit en knutselt voor kinderen die te maken hebben met een langdurige ziekte. Voor ons zijn deze twee initiatieven van onschatbare waarde dus we hopen dat we veel geld kunnen inzamelen voor hen. Ondertussen gaat het met Dennis met vallen en opstaan maar we houden er de moed in”, besluit mama Charlotte.

Camille (14) loopt school in de Vrije Middelbare School in Roeselare en Céleste (10) gaat naar school in VBS Gits Groeit. Beide meisjes zijn enthousiast om ook van deze derde editie een succes te maken. (EVG)