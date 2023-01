Zus van Olivier Vandecasteele blijft aandringen op vraag naar hulp: “Onderhandelen wordt elke dag moeilijker”

De West-Vlaamse Olivier Vandecasteele zit al meer dan tien maanden in een Iraanse isoleercel. Hij werd in een schijnproces veroordeeld tot 28 jaar cel voor zogenaamde spionage. Maar wellicht houdt Iran Olivier vast om hem te kunnen uitwisselen met de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die in 2021 in België tot 20 jaar cel veroordeeld werd voor een verijdelde aanslag in Parijs. Nathalie, de zus van Olivier en de familie raken ten einde raad. “Volgens de bewakers heeft nog geen enkele buitenlander zo lang in isolatie gezeten. Het enige geluid dat hij hoort, is het gezoem van de lamp in zijn cel, die dag en nacht brandt. Het is enorm slopend. Voorlopig lijkt hij naast alle fysieke problemen mentaal nog helder”, vertelt Nathalie aan Knack.

“De eerste weken waren verschrikkelijk. We hadden de raad gekregen om geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven, zodat de diplomatie, zodat de Belgische diplomatie in alle discretie te werk kon gaan. De eerste weken konden we alleen maar aan hem denken. Maar omdat je toch niet veel kunt doen, ga je verder met je leven. Hoe vreemd dat ook klinkt. Maar sinds eind november lukt dat niet meer. We hebben de voorbije maand te veel slecht nieuws gekregen. Hij heeft slechts een katoenen T-shirt aan, terwijl de temperatuur in zijn cel vaak dicht bij het vriespunt ligt. Doorgaans krijgt hij enkel wat rijst en linzen te eten. Hij is ondertussen al meer dan 25 kilogram vermagerd. We zijn ten einde raad.”

Al gelukt bij andere

De familie van Olivier hekelt het feit dat het uitleveringsverdrag in België op protest stoot. “Italië is er ondertussen al in geslaagd om een Italiaanse toeriste, die in september opgepakt was bij een betoging, terug thuis te krijgen. Italië is ook een democratie, heeft niet meer economische belangen dan België en moet onderhandelen met hetzelfde regime. Waarom lukt het hen dan wel om hun landgenoot terug te krijgen?”, vraagt Nathalie zich af bij De Knack.

Olivier was alleen naar Iran was teruggekeerd om zijn appartement leeg te halen. “Hij heeft er bijna zeven jaar voor twee verschillende ngo’s gewerkt en veel werk verzet om Afghaanse vluchtelingen op te vangen in Iran. In de zomer van 2021 was hij teruggekeerd naar België. Maar in februari ging hij voor een week naar Iran om enkele spullen op te halen en financiële zaken te regelen, die niet vanuit België konden en toen werd hij opgepakt. Onderhandelen wordt elke dag moeilijker. Onze ministers hebben het al met zoveel woorden gezegd: er is geen plan B!”