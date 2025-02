Zus van bijna een jaar vermiste Dirk Denis: “Die onwetendheid weegt bij mij nog altijd erg zwaar door”

Op 25 februari zal het precies een jaar geleden zijn dat Wenduinenaar Dirk Denis spoorloos verdween op de Azoren. Zijn zus Rachella blijft achter met heel veel vraagtekens, maar ook met een heel klein sprankeltje hoop dat hij alsnog gevonden wordt. “De onwetendheid weegt zwaar.”

Dirk Denis ondernam op São Miguel, een van de eilanden van de Azoren, een wandeling rond Lagoa do Fogo toen hij een jaar geleden vermist raakte. Het ‘Meer van Vuur’ – een kratermeer in de vulkaan Água de Pau – paste bij de avonturier die hij was. “Mijn broer heeft altijd veel en graag gereisd”, vertelt zijn ontroostbare zus Rachella Denis (58). “Dirk trok zes maanden door China, bezocht Tibet en Zuid-Amerika, deed twee keer de Grote Routepaden kriskras door Europa… En altijd alleen. Dirk zat daar niet mee in. Hij nam dan ontslag van zijn werk en was weer zes maanden weg.”

Dirk was ook al een paar keer op de Azoren geweest. “Het was al zijn derde of vierde keer daar, en dat op zes maanden tijd. Hij was er een beetje verliefd op geworden”, zegt Rachella. Haar broer was 54 toen hij zijn laatste reis ondernam. “Hij begon zich eigenlijk juist wat meer te settelen. Dirk had een dochter van 21, ze hebben samen jaren op Malta gewoond. Maar zij wou graag naar België terugkeren, en zo zijn ze hier in Wenduine beland. Dit was ons tweede verblijf, Dirk zou het van ons kopen en hier blijven wonen. We hadden de indruk dat hij hier gelukkig was. Hij werkte in de haven van Zeebrugge en verdiende daar goed de kost.”

Knalgeel zakje

Terug naar 25 februari 2024. Dirk had die avond afgesproken met zijn Franse vriendin Cécile, die sinds een paar maanden op het eiland woonde. Ze zou later aan de politie verklaren dat ze hem die bewuste zondag rond de middag afzette op een parking bij Lagoa do Fogo. ‘s Avonds zou ze hem daar ook weer ophalen, maar de vrouw wachtte negen uur lang tevergeefs. Dirk kwam nooit opdagen. Er werd met man en macht gezocht, een paar dagen later trok Rachella zelf ook naar São Miguel met haar partner Frank Van Droogenbroeck (60). “Er werd tien dagen lang intensief naar Dirk gezocht door een heel team van speurders, met honden en drones. De brandweer ging ook met een gespecialiseerd klimteam in een ravijn zoeken. Maar niks, geen enkel spoor”, zegt Frank. “Het zoekgebied is eigenlijk één grote jungle. Onder al die bomen staat ook nog eens hoge beplanting die alles overwoekert”, zegt Rachella.

“Toch blijf ik het ergens wel vreemd vinden dat er helemaal niks gevonden werd. Dirk had een knalgeel zakje bij dat toch wel opviel.” “Maar het is een gigantisch groot gebied, en bijna elk jaar raakt daar wel een wandelaar vermist”, zegt Frank. “Het jaar voordien was er ook al een Zwitser verdwenen.”

Job tijdelijk on hold

Rachella is treinbegeleidster en moest haar job tijdelijk on hold zetten. “Het leven rond je gaat voort zijn gangetje, maar dat van jou staat plots stil. Uiteindelijk heb ik meerdere maanden thuisgezeten. Ik was er echt ziek van, had veel slapeloze nachten. Nu nog kan ik het moeilijk loslaten. Het blijft door mijn hoofd spoken, omdat ik niet weet wat er met Dirk gebeurd is.”

“Is hij gevallen? Van het wandelpad afgegaan en onwel geworden? Een ongeluk ligt het meest voor de hand, maar helemaal zeker zullen we dat waarschijnlijk nooit weten. Ik kan alleen maar hopen dat hij niet te veel heeft afgezien. Stel dat hij zijn voet omgeslagen heeft en daar nog dagenlang moederziel alleen heeft gelegen voor hij stierf? Die gedachte is ondraaglijk.”

Een jaar later gaat ook voor Rachella en haar familie het leven voort. Zo goed en zo kwaad als het gaat. “Je moét op den duur de draad wel weer opnemen. Het leven gaat verder, en je moet zelf ook vooruit. Maar zolang hij niet gevonden is, kunnen we dit niet afsluiten. Zijn stoffelijk overschot dan, want ik denk niet dat Dirk nog leeft. Nu, officieel is hij ook nog niet dood. Pas na zeven jaar kan een vermist persoon in ons land officieel dood verklaard worden. Maar zelfs dan kan je zoiets moeilijk afsluiten.”

Een open boek

Of ze ooit van een ander scenario zijn uitgegaan? “Mensen vragen ons soms of Dirk misschien bewust verdwenen kan zijn, om elders een nieuw leven te beginnen. Maar zoiets zou hij nooit gedaan hebben. Ik had een uitstekende band met mijn broer, en Dirk was een open boek. Ook mijn zoon had een hele goede band met ‘nonkel Dirk’. En zelfs àls. Dan ga je toch niet naar de Azoren?” Toen twee maanden later een Vlaams koppel vermist raakte op Tenerife, was dat voor Rachella zout in de wonde.

Rachella met haar man Frank. (foto WK)

“Alles speelde toen plots weer op. Weet je, als zoiets gebeurt lijkt dat altijd zo ver van je bed… Tot het jou zelf overkomt. Het is echt een heel onwezenlijk gevoel. Moeilijk te vatten. Ik probeer mij een beetje op te trekken aan de vele mooie herinneringen die ik heb aan mijn broer. Toen we nog klein waren, waren we twee handen op één buik. We hebben een mooie jeugd gehad samen. Maar de tijd vliegt, en je staat er nooit bij stil dat iemand die je zo graag ziet, zo plots uit je leven kan worden weggerukt…”

Een levensgenieter

Of ze ooit nog terugwil naar de Azoren, om Dirk daar te herdenken? “Toen we daar vorig jaar waren, zei ik ‘hier kom ik nooit meer terug’. Nu denk ik er al anders over, maar nu is het sowieso nog te vroeg. Wat mij een klein beetje troost, is de gedachte dat hij op zo’n mooie plaats gebleven is. Terwijl hij deed wat hij het liefste deed. Hij wou trouwens samen met ons ook nog naar Namibië.”

Hoe ze zich haar drie jaar jongere broer zal blijven herinneren? “Dirk was een doodeerlijke gast. Een echte flapuit. Een beetje een buitenbeentje ook. Wij waren thuis met vier en Dirk was een hele andere dan wij. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan hem denk.”

“Dirk was een losbol”, glimlacht Frank, die zijn schoonbroer ook al veertig jaar kende. “Een heel opgewekt iemand. Een levensgenieter.”

“Stel dat ik vooraf geweten had wat er zou gebeuren, dan zou ik hem uiteraard proberen tegen te houden hebben… Maar onze Dirk zou tóch vertrokken zijn. Komaan, niet flauw doen hé, had hij dan vast gezegd. Als hij iets in zijn hoofd had, was hij niet tegen te houden. We hebben hier in Wenduine trouwens enorm veel medeleven gekregen van de mensen. Nu nog krijgen we geregeld de vraag of we nog iets over Dirk vernomen hebben. Hij heeft hier dan misschien slechts anderhalf jaar gewoond, veel Wenduinenaars hadden hem al in hun hart gesloten”, besluit Rachella.