‘Zunnekerstmarkt’ voor Kinderkankerfonds in Brugge

Op zondag 10 december van 11 tot 18 uur organiseert Bruggelinge Stefanie Desmedt (31), verpleegkundige in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, in zaal Korf in de Ronsaardbekestraat in Sint-Jozef de eerste ‘Zunnekerstmarkt’, ten voordele van het Kinderkankerfonds. De toegang is gratis, er zijn eet- en drankstandjes én er is een dj-set.

Stefanie Desmedt motiveert haar hartverwarmend initiatief als volgt: “Mijn dochtertje Lotte is in 2017 op amper tweejarige leeftijd overleden aan kanker. Het is allemaal begonnen met een banale verkoudheid. Dat dachten we toen. De kinderarts nam voor alle zekerheid bloed af, en toen bleek dat Lotte leukemie had.”

Lijdensweg

“Een jaar lang gingen we door een lijdensweg, met ziekenhuisopnames en diverse chemokuren. Eventjes dachten we dat Lotte na een stamceltransplantatie de ziekte overwonnen had. Maar ze herviel. In die periode hebben we heel wat steun gehad van het Kinderkankerfonds.”

“Chemotherapie is zeer duur, en het fonds heeft onderhandeld met het farmaceutisch bedrijf dat de chemo verstrekte, zodat wij het product gratis kregen. Toen Lotte terug naar huis mocht, kregen we ook ondersteuning van Koester, het medisch thuiszorgteam van het Kinderkankerfonds.”

Zonnebloem

“Na het overlijden van Lotte ben ik lid geworden van het oudercomité van het fonds. We organiseren meerdere activiteiten, waaronder een jaarlijkse familiedag. De zonnebloem staat sinds het overlijden van Lotte symbool voor mijn dochter, vandaar dus de naam Zunnekerstmarkt. Het is een knipoog, een liefdesgebaar naar mijn dochter. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het Kinderkankerfonds, waar we destijds zeer veel hulp van gekregen hebben”, aldus Stefanie Desmedt, die nog een tweede dochter, Ella (2), heeft.