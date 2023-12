Zulte Waregem tuimelde van eerste klasse naar 1B: “Tranen met tuiten gehuild”

Essevee Zulte Waregem degradeerde vorig seizoen na 18 jaar eerste klasse naar 1B. De noodlottige slotwedstrijd van de reguliere competitie tegen Cercle Brugge staat voor eeuwig in het geheugen van de Essevee-supporters gegrift. Een van hen is Patrick Van Den Heede.

Voor diehardsupporter Patrick ‘Patje’ Van Den Heede (63) sloeg dit in als een bom. “We waren al een drietal jaar aan het slabakken”, vertelt Patje, al 59 jaar KSV Waregem en Zulte Waregem-supporter in hart en nieren. “Telkens konden we nog een degradatie afwenden maar niet vorig seizoen. Er is eigenlijk veel misgelopen. Transfers die niet meteen een succes waren waarbij het budget een belangrijke rol speelt. Iedereen vond in Eddy Cordier een zondebok maar ik dus niet. Je kan maar de tering naar de nering zetten, hé. Na de winterstop versterkten we ons met Ruud Vormer en Christian Brüls. Dit leek aan te slaan maar al vlug viel Ruud uit met een schouderblessure. We lieten belangrijke punten liggen. Het kwam op één schamel puntje aan, hé.”

Geen verwijten

“Een topwedstrijd speelden we mede door pech en stress niet. De beslissende wedstrijd tegen Cercle Brugge begon dramatisch. Na acht minuten keken we tegen een 0-2-achterstand aan. We lieten echter de kopjes niet hangen en in de tweede helft bogen we die twee doelpunten om in 2-2”, herinnert Patje zich nog levendig. “Zeven minuten voor het einde gaf Somers ons het nekschot tegen de gang van het spel in. De degradatie samen met KV Oostende en Seraing was een feit voor onze fusieclub die sinds 2001 bestaat. Ook al zagen we het min of meer aankomen, toch kwam dit als een donderslag bij heldere hemel. Toch hoopten we stiekem op de redding. Het bestuur kunnen we geen enkel verwijt maken. Alles draait om geld. Als dat niet voorhanden is…”

Middenvelder

Patrick Van Den Heede is al een trouwe supporter sinds zijn vierde levensjaar. “Ik miste nooit een wedstrijd, uit en thuis, tot mijn gezondheid erover besliste om vanaf 2017 nog enkel de thuiswedstrijden live mee te maken. Ik maakte dus al héél véél mee. Toch sloeg deze degradatie in als een bom. Ik huilde tranen met tuiten na de wedstrijd. Maanden bleven die beelden op mijn netvlies gebrand”, zucht hij.

“Waar liep het mis na toch een periode waarin we een vaste klant in playoff 1 waren? We hebben geen middenvelder meer zoals Onur Kaya of Berrier die van groot belang waren voor ons. Nu gaat het al beter met Ruud maar een echte waardige vervanger hebben we de afgelopen jaren niet meer gehad. Ook de verdediging liet het soms afweten. Offensief viel het nog mee.”

“Ook dit jaar lijkt dit weer een pijnpunt. In 1B zijn echter geen schoonheidsprijzen te winnen en telt maar één ding: weer promoveren. We staan eerste, winnen zo goed als alles op verplaatsing maar thuis laten we het al eens afweten. Reden? We zijn geen spelbepalende ploeg. Is het de druk? Vreemd in ieder geval. Met ons stadion, onze grote schare supporters telkens en ons budget verdienen we weer een plaats in 1A. Het bestuur zal ook wel zien dat de helft van de ploeg niet bekwaam is om de stap naar eerste te zetten. Toch is onmiddellijk promoveren prioriteit. Nu gaan de eerste twee rechtstreeks naar 1A. De eindronde moeten we koste wat kost vermijden, want dit is een loterij. Nu overgaan is o zo belangrijk omdat er volgend seizoen slechts één ploeg over mag”, analyseert Patje. “Het ideale scenario? Ik heb maar één wens: wij promoveren en KV Kortrijk degradeert. Dan is het onze beurt om te lachen. Het bord aan de afrit op de E17 die hun supporters overschilderden met 1B zijn we nog niet vergeten.”

Winnen en verliezen

“Als supporter moet je echter kunnen winnen en verliezen. Ook spelers komen en gaan. Ook trainers. Maar het ontslag van Dury kwam toch hard aan. Hoe sommige supporters hem behandeld hebben was er over. Ook hij heeft heel veel afgezien toen ‘zijn’ Essevee degradeerde. Dury wás Zulte Waregem.”

“Ik kan het met de huidige spelerskern goed vinden. Ik ben nu al negen truitjes beloofd om aan mijn uitgebreide collectie toe te voegen. Door de jaren heen verzamelde ik al enkele honderden exemplaren die netjes opgeborgen liggen in mijn kast. Ook wordt hij wel eens Patje Selfie genoemd. Ik neem altijd selfies met de spelers, ook van de tegenpartij. Ook vogelspotten is een grote hobby”, besluit Patje.