Zulte vraagt aandacht voor verdraagzaamheid met regenboogbank in deelgemeente Machelen

In het centrum van Machelen staat sinds kort een regenboogbank. De regenboogkleuren staan symbool voor de holebi- en transgenderbeweging. De gemeente Zulte wil daarmee aantonen dat iedereen welkom is.

De bank werd in regenboogkleuren geschilderd door de technische dienst van de gemeente Zulte. Schepen voor Gelijke Kansen Fauve Tack: “De regenboogbank werd niet toevallig op deze plek in Machelen geplaatst. Niet enkel naast de vredesboom, maar dit is ook een plaats waar dagelijks heel wat inwoners en kinderen passeren. Een positieve boodschap naar de inwoners over inclusie. In Zulte kan iedereen zichzelf zijn.”

Verdraagzaamheid en respect

Gemeenteraadslid Stefanie Vroman: “We hebben nu in elke deelgemeente een symbool voor verdraagzaamheid en respect naar de LHBTQ+ gemeenschap. In Olsene wappert de vlag elke dag in de Centrumstraat en in Zulte hebben we een regenboogzebrapad. Deze twee sterke symbolen worden nu aangevuld met de regenboogbank.”

Binnenkort zullen er nog extra banken geplaatst worden in Machelen. Deze zijn nodig als plek om uit te rusten, maar ook als plek om contact te bevorderen tussen buren en andere passanten.