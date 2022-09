Zulte viert 90ste verjaardag van ereburgemeester Georges Peirs: “Houten saxofoon als eerbetoon”

Ereburger en ereburgemeester van Zulte Georges Peirs is 90 jaar geworden en dat liet de gemeente niet onopgemerkt voorbijgaan. Tal van hoogwaardigheidsbekleders en oud-medewerkers waren aanwezig voor de onthulling van een kunstwerk ter ere van Georges’ verjaardag: een metershoge houten saxofoon. “Ik speel sinds mijn 12de saxofoon en met een beetje oefening zou ik het nog steeds kunnen”, aldus Peirs.

Georges Peirs was burgemeester in Zulte van 1970 tot 2006, eerst van zijn thuisdorp Machelen en later van de fusiegemeente Zulte. Op 25 juli mocht de ereburgemeester 90 kaarsjes uitblazen. Om deze verjaardag luister bij te zetten, besloot men Georges Peirs te vereeuwigen in een kunstwerk aan het gemeentehuis.

Sequoiaboom

Machels houtkunstenaar Joachim Louis ontwierp een metershoge saxofoon die hij met de kettingzaag uit één sequoiaboom haalde. “De opening is gericht naar zijn thuisdorp Machelen, zo blaast de saxofoon symbolisch muziek in die richting”, legt de kunstenaar uit. “Aan de zijkanten kun je ook de vorm van vleugels herkennen, als referentie aan zijn liefhebberij voor de duivensport.” Het kunstwerk werd onthuld in het bijzijn van heel wat hoogwaardigheidsbekleders waaronder minister van Staat Herman De Croo, minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de burgemeesters van zowat alle omliggende gemeenten. Burgemeester van Zulte Simon Lagrange had niets dan lovende woorden voor zijn voorganger.

“Op 36 jaar heeft hij de gemeente op alle vlakken in de plooi gelegd. Zijn belangrijkste verwezenlijking is volgens mij de realisatie van een gemeenschapszaal in elke deelgemeente. Zulte is trots op zijn sterk verenigingsleven en dat is mede daaraan te danken. Verder is het belangrijk om als burgemeester een goed netwerk te hebben, maar bij Georges waren dat echte vriendschappen.” Dat beaamt ook Georges’ zoon en voorzitter van de gemeenteraad Olivier Peirs: “Mijn vader was en is oprecht geïnteresseerd in de problemen van de mensen en hij zou alles doen om die op te lossen.” Peirs nam zelf het woord tijdens de ceremonie voorafgaand aan de onthulling en sprak daar zijn dank uit aan al wie hem steunde, vooral aan zijn vrouwke Rosa: “Dankzij haar kon in mijn plannen om de mensen van dienst te zijn probleemloos verderzetten.” De oud-burgemeester blijft ook bescheiden.

“De ontplooiing van Zulte was onze opdracht en we hebben die gewoon uitgevoerd. Ik vind het kunstwerk erg mooi en toepasselijk. Mijn saxofoon staat nog steeds op mijn kamer, met een beetje repeteren zou ik nog wel iets kunnen spelen.” (JF)