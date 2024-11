Alle inwoners die tussen 1 augustus van vorig jaar en 31 juli van dit jaar in de gemeente Zulte zijn komen wonen, werden uitgenodigd voor een informele kennismaking. Na de verwelkoming door het college van burgemeester en schepenen was er een rondrit met de bus door de deelgemeenten van Zulte langs interessante locaties en de belangrijkste bezienswaardigheden. Na de rondrit was er nog een receptie voor de nieuwe inwoners. (MV)