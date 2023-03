Zulte maakt zich op voor doortocht van De Ronde

Zulte maakt zich op voor het grootste wielerfeest van Vlaanderen. De technische dienst draait overuren, vlaggen en spandoeken worden gestreken en in elke deelgemeente rijst weldra een feestdorp met een groot scherm en tal van randactiviteiten uit de grond. “Zo’n feest in de drie dorpskernen tegelijk is een unieke gebeurtenis.”

In Zulte bundelen zeven verenigingen hun krachten op en rond de parking van de Vrije Basisschool. Er zal een overdekte bar zijn, springkastelen, gekke fietsen en animatie voor de kinderen. Ook de reuzen en de Firtelbok worden van stal gehaald. Op de site van Lys Yarns zal een enorm spandoek prijken dat leden en leiding en van Chiro Zulte samen maakten in de hoop om in het oog te springen op de luchtbeelden.

In Olsene gaat het feest door op het Willem Van Olseneplein. Daar zorgen jeugdhuis ‘t Sloef, Feest & Cultuur, KSA en Tafeltennisclub Olsene voor hapjes, drankjes en een bierfiets waarbij je door hard te trappen een glas bier (of frisdrank) doet kantelen. Wie dit het eerste opdrinkt, wint. “In Olsene willen we vooral focussen op de afterparty”, zegt Jordy Vernackt van ’t Sloef en Feest & Cultuur. “Na de koers is er nog een feestje met lokale DJ’s zoals DJ Side 2 en DJ Tizzix.”

Ook in Olsene komt men graag op tv, dus zullen aan de kerktoren twee grote spandoeken komen en zullen alle bomen op en rond het plein in het zwart en geel uitgedost worden.

Speciale fontein

In Machelen moet de blikvanger dan weer een speciale fontein worden aan de oude Leiearm. Hoe die er precies zal uitzien, is nog een verrassing. In Machelen zorgen Feest & Cultuur Machelen en de Funbikers voor de nodige ambiance, met onder meer fietsen op rollen en muziek van Ze Quaffeurs op het plein naast de Guldepoort. Een centraal punt in de passage van de renners moet het ook standbeeld van Zultenaar Frans De Mulder aan het rondpunt met de Dorpstraat worden. Hij won in 1960 de Ronde van Spanje. Komende zondag rijden de mannelijke renners tussen 12 en 13 uur door Groot-Zulte, in Olsene zijn twee passages. Tussen 14 en 15 uur volgen de dames. Intussen wordt alles in gereedheid gebracht om alles vlot en veilig te laten verlopen en Zulte van zijn beste kant te laten zien. De Ronde sijpelde zelfs door tot op de gemeenteraad.

Na de koers is er in Olsene nog een feestje met lokale DJ’s – Jordy Vernackt

Raadslid Henk Heyerick vroeg om een mobiel toilet en wat achtergebleven materiaal van werken aan de kinderopvang op het dorp weg te halen, raadslid Catherine De Smet drong erop aan om de losliggende steentjes op de brug in Olsene weg te vegen om slipgevaar bij de renners te voorkomen. De puntjes worden op de i gezet en met welbevinden van de weergoden, belooft het een spetterend feest te worden. Burgemeester Simon Lagrange roept kijklustigen wel op om vooral met de fiets te komen. Zondag geldt een parkeerverbod langs het hele parcours en vanaf 11 uur worden de ventwegen afgesloten voor verkeer. Dan gaan ook de feestdorpen open in Machelen en Olsene, in Zulte begint het feest al om 10 uur. (JF)