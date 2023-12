Zulte draagt sociale woningen over aan Dimensa

De gemeente Zulte is van plan om alle sociale woningen die het Sociaal Huis nu beheert, over te dragen aan sociale woonmaatschappij Dimensa. Dit tot grote onvrede van oppositiepartij CD&V. “De gemeente verdient hier 2,8 miljoen euro mee, maar wordt drie prachtige woonprojecten armer”, zegt gemeenteraadslid Henk Heyerick (CD&V).

Op de afgelopen gemeenteraad werd onder meer een aanpassing van het meerjarenplan besproken. Dit omvat alle geplande investeringen en inkomsten van de gemeente tot 2025. Zo worden er onder meer twee extra werknemers van de technische dienst aangeworven en is er in 2024 een investeringsbudget van 11 miljoen euro voorzien. Dit gaat voornamelijk naar reeds lopende bouwprojecten zoals op domein de Raveschoot en de gemeenteschool.

Bij de verwachte inkomsten staat een monsterbedrag van 2.834.000 euro, dat zou moeten komen uit de verkoop van alle sociale woningen die gemeente nog zelf beheert. Het gaat om drie appartementsgebouwen in de Karpersstraat in Machelen, de Zandbergstraat in Zulte en de Groeneweg in Olsene. Volgens burgemeester Simon Lagragne is dit een logische stap.

Logische stap

De Vlaamse regering besliste recent dat er in elke gemeente nog maar één speler voor sociaal wonen mag zijn. Het resultaat is dat de sociale woonmaatschappijen van ruwweg alle gemeenten onder Gent samensmolten tot Dimensa. “Die maatschappij is sinds kort actief, het is dus een logische stap dat we onze sociale woningen nu aan hen overdragen.”

Hierover verschilt de oppositie sterk van mening. “Het blijft een keuze die je maakt”, zegt Henk Heyerick. “Andere gemeenten houden hun woningen wel in eigen beheer om een lokale klemtoon te kunnen leggen als aanvulling op de sociale woonmaatschappij. Het is niet verstandig om nu ons patrimonium te verkopen. De eigendommen brengen nog geld op en het oudste blok dateert nog maar van 2006, er zijn nog geen grote renovaties nodig. De verkoop zal enkel het budget van de gemeente opsmukken.”