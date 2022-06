Zuienkerke zwaait Agnes, Dirk en Ingrid uit

Het gemeentebestuur van Zuienkerke nam afscheid van Agnes David, Dirk Deschoolmeester en Ingrid Persyn. “Zij hebben zich vele jaren enthousiast voor onze gemeente ingezet. Alle drie met evenveel gedrevenheid”, aldus schepen Noël Delaere.

Agnes, Dirk en Ingrid zijn alle drie in dezelfde periode gestart bij de gemeente. Ingrid trad officieel in dienst op 1 januari, Agnes op 19 januari en Dirk op 9 februari 1987. Wat ze toevallig ook met elkaar gemeen hebben, is dat het alle drie fervente reizigers zijn die al verrassende bestemmingen aandeden. Zo trok Agnes een tijdje geleden naar Ethiopië. Zij was eerst tewerkgesteld in de gemeenteschool en ging daarna aan de slag als onderhoudsmedewerkster in het gemeentehuis.

Dirk Deschoolmeester was tot aan zijn pensioen actief bij de groendienst van de gemeente.

Genieten

Hij zorgde er onder meer voor dat de straten er netjes bij lagen. “Alle onkruid verdween waar Dirk verscheen”, klonk het. Dirk was volgens zijn collega’s een stille werker met een zacht karakter, een levensgenieter ook. “Nu hij met pensioen is, zal hij nog meer kunnen genieten van de kleine geneugten des levens.”

Ingrid Persyn ten slotte, mocht met pensioen na een lange loopbaan bij de dienst stedenbouw, milieu en huisvesting. “Ingrid was van heel veel zaken goed op de hoogte en werkte ook met iedereen aangenaam samen. Vandaag heeft ze nog veel dromen, zoals verre reizen. Samen met haar man Hans, met wie ze vrij recent huwde, heeft ze nog een mooie toekomst voor de boeg”, aldus schepen Noël Delaere. (WK)