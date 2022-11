Zuienkerke verwelkomt 80 nieuwe inwoners

In het gemeentehuis van Zuienkerke werden alle nieuwe inwoners ontvangen die zich de afgelopen jaren in groot-Zuienkerke kwamen vestigen.

De nieuwkomers kregen een woordje uitleg over de werking van de gemeentelijke diensten en werden via een rondleiding wegwijs gemaakt in het gemeentehuis. Het Zuienkerkse bevolkingscijfer is dit jaar overigens licht gedaald: bij de laatste telling waren er 2.711 inwoners. (WK)