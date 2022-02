Zuienkerke op één na duurste gemeente om te wonen

Zijn poldergemeente werd eerder al verkozen tot sociaalste en veiligste uit de regio, en nergens in West-Vlaanderen word je ouder dan in Zuienkerke. Maar die aantrekkingskracht heeft voor burgemeester Alain De Vlieghe ook een keerzijde. “Jonge mensen kunnen hier vaak niet blijven wonen omdat we te duur zijn.”

De gemiddelde huizenprijs in ons land bedroeg vorig jaar 297.611 euro, een stijging met 7,5 procent. Goed nieuws is dat die ongunstige prijsevolutie zich in West-Vlaanderen, met een stijging van ‘maar’ 4,9 procent, het minst van al liet voelen.

Een derde duurder

Al zal het dan misschien wel weer verbazen dat Zuienkerke nu bij de sterkste stijgers, en daarmee zelfs tot de koplopers behoort: je betaalt er voor een woning nu bijna een derde meer dan twee jaar geleden. Met een gemiddelde huizenprijs van 482.742 euro zit de poldergemeente ver boven het West-Vlaamse gemiddelde van 289.800 euro.

Knokke-Heist blijft wel onklopbaar: met een gemiddelde huizenprijs van 716.186 euro laat de mondaine badplaats zowel Zuienkerke als Damme nog ver achter zich.

“Het Knokke van de polders? Die vergelijking hoeft niet per se”, glimlacht burgemeester Alain De Vlieghe. Al is hij er ergens ook wel trots op dat zijn gemeente niet goedkoop is.

Heel wat troeven

“Want wil dat niet zeggen dat het hier goed is? De prachtige natuurlandschappen, de open ruimte, de stilte en de rust: onze poldergemeente heeft heel wat troeven”, klinkt het. Ook de ligging – net als Damme dicht bij zee – zal er ongetwijfeld wel voor iets tussen zitten. “En de schaarste van de grond natuurlijk. Als er al woningen vrijkomen, is dat vaak in een van de oudere wijken met grote percelen, en die zijn spijtig genoeg niet voor iedereen weggelegd. Ook onze vroegere sociale woningen worden tegenwoordig duur verkocht.”

Dat houdt ook in dat Zuienkerke voor jonge mensen stilaan onbetaalbaar wordt. “Ons bevolkingscijfer blijft al jaren min of meer stabiel, maar ongeveer een derde van onze inwoners is nu zestigplusser. Dat Zuienkerke zo gegeerd is, heeft dus ook nadelen. Jonge mensen kunnen hier vaak niet blijven wonen omdat we te duur zijn.”

Dorpsinbreiding

Nieuwe verkavelingsplannen stuiten in de poldergemeente steevast op weerstand, ook in bestaande bouwzones. “En nog bijkomende bouwgrond aansnijden, dat zit er met de aangekondigde bouwstop al helemaal niet meer in. Op een verantwoorde manier aan dorpsinbreiding doen, moet dan weer wél kunnen”, aldus De Vlieghe. (WK)