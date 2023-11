Zuidstraat Passendale organiseert sfeervol burenfeest

In de Zuidstraat van het kaasdorp was het feesten geblazen. Na meer dan 30 jaar werd er opnieuw een burenfeest georganiseerd. Een beperkt comité werd opgericht dat zorgde voor pure nostalgie voor de inwoners van de straat. Alle leeftijden tekenden present. Met liedjes zoals Gigi L’amorose en Slekke werd de versierde loods op stelten gezet. Een barbecue mocht evenmin ontbreken na een deugddoende fietstocht. Op de foto zien we de buren die deelnamen aan het burenfeest en er duidelijk van genoten. “Op naar 2024”, zeiden ze. (ZB/foto ZB)