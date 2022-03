Zuidpand gaat in paasvakantie tegen de grond en daarmee komt einde aan een legendarisch gebouw

Het Zuidpand, waar vroeger de legendarische Grand Bazar zat, wordt in de paasvakantie gesloopt. Bouwheer Skyline Europe start op die plaats met de bouw van het Mandelhof, een gebouw met 96 appartementen en een ruime binnentuin. Wij gingen nog één keer terug naar de site van de GB in de Zuidstraat met Ludo Lagae, de Roeselaarse GB-manager die er de deur voorgoed heeft dichtgetrokken in 1989.

Ludo Lagae uit Roeselare is jarenlang het gezicht geweest van de Grand Bazar in de Zuidstraat. Hij begon er als verantwoordelijke van de verse voeding in 1969, groeide door tot restaurantmanager en later tot directeur. Hij sloot uiteindelijk ook de deuren van de Roeselaarse GB in 1989.

“Ik heb hotelschool in Koksijde gevolgd en na mijn laatste stage in het tweesterrenrestaurant Oud Konijntje in Waregem heb ik een aantal jaren in de horeca gewerkt”, gaat Ludo Lagae van start. “Mijn laatste werkplek in de horeca was als chef bij restaurant Cloet op het De Coninckplein. In 1969 kon ik starten in het grootwarenhuis Grand Bazar in de Zuidstraat als verantwoordelijke van de verse voeding. Ik deed de bestellingen, volgde die op, maakte de uurroosters op en was ook verantwoordelijk voor de traiteurafdeling.”

Legendarisch

“Ik bleef dat doen tot 1973 toen men mij vroeg om mee de opening te doen van de Supermarkt GB in Tielt. In 1975 kreeg ik het aanbod om restaurantmanager te worden voor Grand Bazar. In 1980 kwam ik terug naar Roeselare als restaurantmanager en het eerste grote feest dat ik mocht organiseren, was het afscheid van mijnheer Verkest, de eerste directeur van de GB Roeselare.”

Het nieuwe verkeersplan betekende ook het einde van de GB

“Het restaurant van de GB was toch wel legendarisch. Het was een van de eerste zelfbedieningsrestaurants en we draaiden een formidabele omzet. Dat restaurant was een goudmijn voor GB. Het zat iedere dag stampvol. We openden de deuren om negen uur en sloten om zes uur ‘s avonds. Op vrijdag sloten we pas om negen uur ‘s avonds en zelfs op zondag waren we open tot drie uur in de namiddag. We verbruikten dagelijks tien emmers pannenkoekendeeg en drie emmers wafeldeeg. De mensen stonden aan te schuiven tot er een tafeltje vrij kwam. Vooral de tafeltjes aan het raam met zicht op de Zuidstraat waren heel populair.”

Ludo Lagae sloot de deuren van GB in Roeselare. © Stefaan Beel

“Ook vrijdagavond was het telkens vollen bak in het restaurant. We organiseerden dan mosselen met friet à volonté met een glas witte wijn (voor 69 Belgische frank, nu 1,70 euro, red.) en buiten de mosselmaanden was dat stoofvlees in Rodenbach met friet en een frisse Rodenbach. Dat waren telkens formidabele eetfestijnen. Er waren zelfs mensen die in hun handtas een plastic tas staken en vijf keer mosselen kwamen halen en die gewoon in hun handtas probeerden te kieperen (lacht). We hebben daar stoten gezien!”

Wassalon in kelder

“De Grand Bazar was het grootste grootwarenhuis van Roeselare. Je had al de Unic aan het station, de Sarma en de Nopri in de Ooststraat, maar je kon dat niet vergelijken met de GB. In de Grand Bazar was er zelfs een kelderverdieping waar een professioneel wassalon was. Je vond er ook de afdelingen fotografie, doe-het-zelf en radio en televisie. Op het gelijkvloers hadden we dan de supermarkt die de helft van de verkoopsoppervlakte in beslag nam met een bakkerij en slagerij. Er was ook een grote parfumerie en schoonheidsafdeling waar we alle grote merken verkochten. Op de eerste verdieping vonden we dan het glaswerk en de serviezen, maar ook het restaurant en een drukbeklant kapsalon. Op de tweede verdieping kon men heren- en dameskledij kopen en verkochten we ook stoffen. Er waren tenslotte ook twee verdiepingen parking: een overdekte parking en een verdieping hoger een niet-overdekte parking.”

De mensen stonden aan te schuiven tot er een tafeltje vrij kwam

“Op het einde van de jaren 80 was de tijd van de supergrote supermarkten voorbij. De kelderverdieping, de eerste en tweede verdieping werden gesloten en het volledige gelijkvloers werd supermarkt. Toen men in Roeselare het nieuwe verkeersplan invoerde, ging het heel snel. Ik had het stadsbestuur nochtans gewaarschuwd dat men bij GB niet lang zou aarzelen als men merkte dat het zakencijfer achteruit ging doordat onze klanten de Zuidstraat niet meer zouden kunnen inrijden vanaf de Botermarkt. De eerste week ging ons zakencijfer met 30 procent achteruit! De beslissing van GB liet niet lang op zich wachten en we hoorden dat de GB op 31 januari 1989 voorgoed de deuren zou sluiten. Ik ben dan nog directeur geweest in andere GB- en later Carrefour-vestigingen tot ik in 2004 met brugpensioen ging. Maar de GB in Roeselare blijft toch altijd speciaal voor mij en dan vooral het restaurant. Dat was professioneel gezien de mooiste tijd van mijn leven.”

Van bij het begin

Anna Verbrugghe (84) uit de Piljoenstraat herinnert zich nog goed het begin van de Grand Bazar in de Zuidstraat. Ze was in 1967 een van de eerste medewerkers op de tweede verdieping en houdt goede herinneringen over aan haar GB-periode.

“Ik was heel blij dat ik mocht deel uitmaken van het GB-team”, vertelt Anna. “Ik was 30 jaar en ik mocht starten op de retoucheafdeling op de tweede verdieping. Ik werkte er rustig in een afgeschermd hoekje. Ik had al in een naaiatelier gewerkt, maar was dan thuisgebleven toen de kinderen klein waren. Toen ik hoorde dat de Grand Bazar zou openen in Roeselare, heb ik gesolliciteerd als retoucheuse.”

Anna was in 1967 een van de eerste medewerkers van de GB. Nu nog heeft ze enkel mooie herinneringen. © STEFAAN BEEL

“Ik geloof dat er in het begin 150 medewerkers werkten in de Grand Bazar. Wie in de GB werkte, was daar trots op. Niet alleen was dat de grootste verkoopsoppervlakte van Roeselare voor food en non-food, je vond er ook een wassalon in de kelderverdieping, een bakkerij en slagerij, een kapsalon én een zelfbedieningsrestaurant. Bovendien was het een speciaal gebouw met roltrappen en een lift naar iedere verdieping én een parking op twee niveaus op het dak.”

Bij Sinterklaas

“Op de bovenste verdieping waren ook de kantoren van de directie, de administratie en de boekhouding. Er stond eveneens een gigantische brandkast en ik geloof dat die er nu nog steeds staat. Ze is waarschijnlijk te groot en te zwaar om die zomaar te kunnen verplaatsen (lacht).”

“Als medewerker van de Grand Bazar moest je een goed voorkomen hebben en altijd heel goed verzorgd zijn. Als vrouw moest je mooie make-up op en altijd goed gekapt haar hebben. De Grand Bazar was immers de mooiste zaak van Roeselare en de medewerkers moesten dat mee helpen uitstralen.”

“De medewerkers van de supermarkt trokken meer met elkaar op dan de medewerkers van de non-foodwinkel. Maar het is natuurlijk normaal dat je met je naaste collega’s een nauwer contact hebt. Maar het was niet zo dat er aparte kliekjes waren in de GB. Het bedrijf deed er ook alles aan om een goede sfeer onder collega’s te bewaren. Er was ieder jaar een prachtig personeelsfeest en wanneer Sinterklaas op bezoek kwam voor de kinderen van de klanten, mochten de kinderen van de Grand Bazar-medewerkers altijd op een afzonderlijk tijdstip bij de Sint komen. Zij kregen zowaar een privé-audiëntie.”

“Maar beetje bij beetje werd alles minder. Ik heb uiteindelijk 20 jaar in de Grand Bazar gewerkt waarvan de laatste drie jaar in de supermarkt. Dat vond ik minder leuk, maar de kledijafdeling was gesloten en de collega’s van de kledij moesten in andere vestigingen buiten Roeselare gaan werken. Wie meest anciënniteit had, mocht in Roeselare blijven, maar dan wel in de supermarkt.”