Zowel duurste als goedkoopste plek vind je in West-Vlaanderen

Uit een onderzoek van Immoweb blijkt eveneens dat je drie van de top vijf goedkoopste gemeenten in Vlaanderen bij ons vindt.

Vastgoedsite Immoweb voerde onlangs een onderzoek uit naar de vastgoedprijzen in de Belgische gemeenten. Daaruit bleek dat de duurste gemeentes in België zich vooral aan de Kust en in de Brusselse rand bevinden. Het mag geen verrassing zijn dat de duurste in het rijtje Knokke-Heist is. Daar betaal je gemiddeld 5.905 euro per vierkante meter.

Tweede duurste provincie

De goedkoopste gemeente van Vlaanderen ligt dan weer aan de andere kant van de provincie: Mesen. Daar betaal je minder dan een derde van de prijs in Knokke, namelijk gemiddeld 1.408 euro per vierkante meter. Het is evenwel niet de goedkoopste gemeente van ons land. Die zijn te vinden in de Waalse provincie Henegouwen.

Van de vijf goedkoopste gemeenten in Vlaanderen zijn er drie van bij ons: Mesen, Wervik en Menen. Opvallend: toch staat West-Vlaanderen op de tweede plaats van duurste provincies in Vlaanderen. Wellicht trekken de hoge prijzen in de kustgemeenten, van Nieuwpoort tot Koksijde en De Panne de gemiddelde prijs naar boven.