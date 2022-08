Zoute Grand Prix Week in Knokke-Heist pakt dit jaar uit met premières en ‘s werelds belangrijkste autoveiling

Al twaalf edities lang timmeren Filip en David Bourgoo, bezielers en organisatoren van de Zoute Grand Prix Week, aan hun droom: het organiseren van het mooiste en meest prestigieuze evenement ter wereld voor liefhebbers van historische én moderne wagens. En daarin zijn ze, na de editie van 2021, een grote stap dichterbij gekomen.

Vorig najaar ontvingen ze in Londen de prijs van ‘Motoring Event of The Year’ op de prestigieuze Historic Motoring Awards. Een 31-koppige internationale vakjury wees hen unaniem aan als beste in hun categorie. Bij die jury ‘ronkende’ namen als Lorenzo Ramaciotti, Italiaanse auto-designer en voormalig Chief Designer van de Fiat Group Automobiles, Derek Bell, 5 keer winnaar van de 24h van Le Mans, Adolfo Orsi, achterkleinzoon van de eigenaar van Maserati, , … . Stuk voor stuk juryleden met een indrukwekkend palmares in de automobielsector. De Zoute Grand Prix Week haalde het van events als Goodwood SpeedWeek (UK) en Pebble Beach RetroAuto (VS).

Gesterkt door deze internationale herkenning en het succes van de editie 2021, pakt de organisatie dit jaar opnieuw uit met een ijzersterke ‘line-up’ aan unieke wagens. De editie 2022 is ook de grote terugkeer van de ZOUTE GRAND PRIX WEEK. Dat betekent dat de wagens zelf hun retour maken in het straatbeeld. Op de Zeedijk-Het-Zoute komen opnieuw podia te staan waarop unieke en opvallende wagens te zien zijn voor het grote publiek. Wie alle historische én moderne wagens wil bewonderen, dient wel, net als vorige editie, een toegangsticket te kopen voor PRADO ZOUTE, het 5000 vierkante meter grote paviljoen dat dit jaar zal opgebouwd worden op het strand aan het Albertplein en aan De Wielingen.

“De editie 2021 was ook voor ons een bijzondere editie waarbij we rekening dienden te houden met steeds veranderende regels omtrent corona en de uitdrukkelijk vraag van Knokke-Heist om er geen gratis ‘massa-event’ meer van te maken. Die vereisten heeft ons tot de creatie van de PRADO ZOUTE gebracht. Een indrukwekkend paviljoen waar we alle historische wagens van de Bonhams veiling en de hedendaagse wagens van 22 autopartners konden onderbrengen. Alleen zo konden we tegemoet komen aan de wensen van het stadsbestuur en op een zeer gecontroleerde en dus veilige manier de bezoekers ontvangen. Dat concept is door alle partners bijzonder goed onthaald! Het liet toe om de bezoekers in alle comfort de meer dan 125 wagens te bewonderen. Voor velen van de deelnemende constructeurs was het ook een voorwaarde om hun meest exclusieve modellen naar Knokke-Heist te krijgen. We behouden dus dat concept van gecontroleerde en betalende toegang, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat er opnieuw heel wat te beleven én zien valt in het straat in de dagen van ons evenement”, aldus organisator Filip Bourgoo.

Terugkeer van de GT-Tour in Knokke-Heist

Naast de inkleding en de tentoongestelde wagens op de zeedijk, zullen ook de 225 historische wagens die deelnemen aan de ZOUTE RALLY by stow op donderdag, vrijdag én zaterdag te bewonderen zijn in de straten en op de zeedijk van de badstad. Hoogtepunt voor de liefhebbers van de ‘moderne’ droomwagens wordt vast en zeker de terugkeer van de ZOUTE GT TOUR in Knokke-Heist die op zondag 9 oktober finisht op de zeedijk. Deze rally is voorbehouden aan eigenaars van exclusieve ‘Gran Turismo’ wagens niet ouder dan twintig jaar.

Premières en ‘s werelds belangrijkste autoveiling

Net als vorig jaar blijft PRADO ZOUTE (PRemium Automobile & Art Dome) het hart van het evenement. Dit indrukwekkende paviljoen, opgebouwd op het strand, wordt dit jaar in twee delen gesplitst. Enerzijds een deel opgebouwd ter hoogte van De Wielingen en anderzijds een deel opgebouwd ter hoogte van het Albertplein. In het paviljoen aan De Wielingen staan 22 hedendaagse autoconstructeurs te pronken met hun mooiste en recente autodesigns. Constructeurs als Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Dallara Stradale, De Tomaso, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes, Pininfarina, Porsche, Rimac, Rolls-Royce, RUF…. . Net als in 2021 zullen daar ook wagens tussen staan die nog nooit eerder aan het publiek getoond zijn!

Bonhams

Het paviljoen opgebouwd aan het Albertplein is voorbehouden voor het veilinghuis Bonhams. Zij exposeren er vier dagen lang meer dan zeventig historische wagens die op zondagmiddag onder de hamer gaan. Voor het veilinghuis is de veiling tijdens de ZOUTE GRAND PRIX WEEK in de top drie van de belangrijkste ter wereld. Zo wisselden vorig jaar voor ruim 12 miljoen euro aan wagens van eigenaar. Met de verkoop van een 1994 Bugatti EB110 Super Sport voor ruim 2,2 miljoen euro en een 1989 Ferrari F40 Berlinetta voor 1,8 miljoen euro.

Upgrade schoonheidswedstrijd

Ook de ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE by EY die naar goede gewoonte doorgaat op de fairway van de Royal Zoute Golf Club, krijgt een forse upgrade. Tijdens een concours d’élégance worden oldtimers uit binnen -en buitenland gepresenteerd en door internationale experten gejureerd. Deze kent prijzen toe op basis van criteria als authenticiteit, zeldzaamheid, technische staat, enz. De wagens, waarvan de meeste in privé bezit zijn, reizen de wereld rond en gaan zo van de ene wedstrijd naar de andere. Voor velen is Knokke-Heist de enige stop in Continentaal Europa. Dit jaar zullen ook enkele gerenommeerde restaurateurs hun opwachting maken en hun mooiste verwezenlijkingen tentoonstellen. Bijzonder aan deze wagens is dat deze te koop zijn.

Voor iedereen toegankelijk

De PRADO ZOUTE en de ZOUTE SALE by Bonhams zijn voor iedereen toegankelijk en zijn geopend van 8 uur tot 16 uur op donderdag 6 oktober, van 8 uur tot 14 uur op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober en van 8 uur tot 12 uur op zondag 9 oktober 2022. De toegangsprijs voor beiden bedraagt 35 euro.

De ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE by EY gaat naar goede gewoonte door op de fairway van de Royal Zoute Golf Club en is voor iedereen toegankelijk op zaterdag 8 en zondag 9 oktober tussen 10 uur en 17 uur. De toegangsprijs bedraagt 40 euro. De passage van de ZOUTE RALLY by stow en de ZOUTE GT TOUR in Knokke-Heist is gratis.