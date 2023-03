“Zot vint”: familie van Bert uit Pollinkhove krijgt ultiem eerbetoon voor hun Sterke Beer tijdens Gent-Wevelgem

“In beeld komen tijdens Gent-Wevelgem, dat zou het ultieme eerbetoon zijn.” Om de betreurde Bert Demol te herdenken, bouwden vader Ronny en broer Berre een molen bij het ouderlijk huis in Pollinkhove. Zondag ging hun wens in vervulling. “Ik denk dat er boven eentje zit mee te kijken die heel trots is”, vertelde Karl Vannieuwkerke, terwijl kijkend Vlaanderen de familie van Bert zag zwaaien naast hun pronkstuk.

Bert Demol (37) uit Pollinkhove, deelgemeente van Lo-Reninge, stierf plots aan een longembolie. Bijna anderhalf jaar later hebben vader Ronny (62) en broer Berre (24) hun eerbetoon afgewerkt: een windmolen bij het ouderlijk huis. De twee deden hun emotionele verhaal in De Krant van West-Vlaanderen en spraken hun wens uit om hun molen tijdens Gent-Wevelgem op televisie te zien verschijnen.

“Het parcours loopt langs het bouwwerk”, zeiden ze. “Onze draaiende molen tijdens de koers op televisie: dat zou het ultieme eerbetoon aan Bert zijn”, verklaarden ze eerder deze week.

Rouwen en nadenken

“Ah! Dit is De Sterke Beer”, klonk het zondag even na 13 uur bij commentator Karl Vannieuwkerke, toen de molen plots vanuit de lucht gefilmd werd door de helikopter die de koers volgde.

Berre Demol en Ronny Demol voor hun molen: De Sterke Beer. © JOKE COUVREUR

“Blij dat-ie in beeld wordt gebracht”, vervolgde Karl. “De Sterke Beer is een molen van negen meter hoog met heel veel symboliek. Hij is gebouwd door een familie van molenbouwers ter ere van Bert Demol. Hij was 37 en kerngezond, maar overleed aan een longembolie en liet de hele familie verweesd achter. En wat doen Vlamingen dan? Een tijdje rouwen en dan gaan nadenken. Wat kunnen we doen voor Bert? Vader Ronny en broer Berre hebben samen een molen gebouwd en hebben hier hart en ziel in gestoken.”

Kippenvelmoment

Terwijl de renners in Fladrien-weer doorheen Flanders Fields beukten, draaiden de met vlaggetjes versierde molenwieken sierlijk rond. Naast hun pronkstuk stonden de nabestaanden van Bert.

“Onder meer broer Ben, zijn partner en vierjarig dochtertje”, aldus Berre. “Ik was de persoon in de blauwe trui met een molen op.”

“Zwaai maar eens goed! Knap gedaan, mannen”, loofde Karl tijdens de live verslaggeving van de voorjaarsklassieker. “Ik denk dat er boven eentje zit mee te kijken, die heel trots is op de hele familie.”

“Zot vint, echt zalig”, reageerde Berre een half uurtje na het kippenvelmoment. “Van verdriet en enorm gemis voor mijn oudste broer, die ons meer dan een jaar geleden ontnomen is, naar uiterste trots en voldoening. Magnifiek, onze dag kan niet meer stuk. We zijn enorm preus.”

Het molenmonument voor Bert zal nog geregeld draaien en de familie Demol brood opleveren. Brood dat hen elke keer weer zal doen denken aan Bert, de sterke beer van de familie. (TP)