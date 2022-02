Zorgzame Buurten is Zonnebeekse projecten genegen

De projecten Zandvoorde Bloeit en Zonnebeke Zorgt kunnen elk rekenen op een projectsubsidie van 100.000 euro. Ze werden geselecteerd voor het project Zorgzame Buurten.

Voor het project Zorgzame Buurten diende de gemeente Zonnebeke twee projecten in: Zandvoorde Bloeit en Zonnebeke Zorgt. De jury selecteerde beide projecten en kende elk project een subsidie toe van 100.000 euro.

Een zorgzame buurt wordt omschreven als een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen.

“Zandvoorde is onze kleinste deelgemeente en zo kunnen we bijna van één buurtgemeenschap spreken,” legt schepen voor Sociaal Beleid en Joachim Jonckheere uit. “Zandvoorde ligt het verst van het centrum en heeft de minste voorzieningen. De bevolkingscijfers wijzen op een sterk toenemende vergrijzing.”

Diensten

“Het project richt zich op de opstart van een dorpspunt, dat een eerste opstap kan zijn naar een drempelverlagende manier om zorg en of andere diensten tot bij de inwoners van Zandvoorde te brengen.”

“Het dorpspunt wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap die ondersteund worden vanuit De Lovie vzw. Het dorpspunt zet in op drie belangrijke pijlers: een buurtwinkel met bijzondere aandacht voor landbouwproducten van de korte keten, een ontmoetingsplek creëren met een sociale functie en een knooppunt zijn voor mobiliteit.”

“Deze week worden de inwoners van Zandvoorde ook uitgenodigd om hun ideeën omtrent dit dorpspunt te delen, zodat we deze kunnen meenemen in de opstart en de uitrol van het project. Zij weten immers wat het dorp tekortkomt.”

“In Zonnebeke willen we naast de bestaande netwerken (Zorgnetwerk Zoë, Welzijnsschakel ’t Zunnetje, WZC Sint-Jozef, …) meer buren en vrijwilligers inschakelen om op die manier een bijkomend netwerk van Zorgzame buren te ontwikkelen”, licht schepen Jonckheere toe.

Ontmoeting

“Daarnaast zal ontmoeting met en in de buurt eveneens een belangrijke factor zijn. We zorgen dat de buurtbewoners ook zelf initiatief kunnen nemen om samen te komen of iets te organiseren. We kunnen dit stimuleren door infrastructuur zoals het plaatsen van banken, aanbieden van lokaal, … aan te bieden. Zo willen we bouwen aan de gemeenschap. We kunnen hiervoor ook rekenen op de expertise van Saamo, het vroegere Samenlevingsopbouw”, vult de schepen aan.

Op lange termijn gaat de gemeente het engagement aan om de opgebouwde structuur en werking na het project verder te zetten. Om dit te kunnen verwezenlijken wordt dit als vaste actie opgenomen in de meerjarenplanning van het lokaal bestuur.