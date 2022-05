Zorgvakantie in Nieuwpoort weer voltreffer

Voor de tiende keer hebben de derdejaarsstudenten bachelor Verpleegkunde Howest Brugge in zorgverblijf Ter Duinen de zorgvakantie voor zorgvragers en mantelzorgers georganiseerd, onder begeleiding van enkele lectoren. De tien zorgbehoevenden, hun elf mantelzorgers en achttien studenten houden mooie herinneringen over aan een vakantieweek vol fijne activiteiten.

“De zorgvakantie is een initiatief van Howest en Samana, waarbij alle studenten uit het derde jaar Verpleegkunde de zorgtaken overnemen en activiteiten organiseren voor zorgbehoevenden en hun mantelzorgers”, zegt Sabine De Gryse, docent verpleegkunde en verantwoordelijke voor de Zorgvakantie.

“Studenten kunnen hier de communicatieve, organisatorische en leidinggevende vaardigheden die ze in de afgelopen twee jaar hebben geleerd in de praktijk toepassen. De mantelzorgers kunnen even hun ‘zorgmantel’ afleggen, en zorgeloos genieten van de door fundraising gesponsorde activiteiten die de studenten op poten hebben gezet. Zoals een uitstapje naar zee, een ijsje gaan eten… Elke dag is er een themafeestje (Valentijn, carnaval, Pasen, Kerstmis en Sinterklaas)”, aldus De Gryse.

“De studenten verdelen zelf de taken, maar zijn 24/24 uur stand-by, en wij zijn er voor hen als ze vragen hebben en staan hen bij met tips. Deze ervaring is voor hen een grote leerschool.”

Roeping

Mantelzorger Linda Waeyaert uit Koekelare is een zorgvakantieganger van het eerste uur. Samen met haar 34-jarige dochter Marieke, die een zware meervoudige beperking heeft, kijkt ze elk jaar uit naar de zorgvakantie.

“We zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje. Als mantelzorger begrijpen we elkaar zonder woorden, we kennen de gevoeligheden en kwetsbaarheden… Hier wordt enorm goed voor ons gezorgd, met respect voor elkaar, en er ontstaan warme vriendschapsbanden. Het voelt goed dat er hier naar elkaar wordt geluisterd, dat we ondersteuning krijgen en ons ‘gerust’ kunnen voelen. Ik ben blij dat er nog jonge mensen zijn die zich zo engageren en dit als een echte roeping zien.”

Studente Anouck Carels (22), die Marieke en haar mantelzorger Linda begeleidt, is superenthousiast: “Deze week staaft mijn motivering om verpleegkundige te zijn! Het is een zware week, maar ik word er gelukkig van. Dit vergt veel energie, maar het geeft je energie en heel veel voldoening terug. Door 24/24 met elkaar samen te leven ontstaat er een intense band.”

Sterke mensen

“We merken dat mantelzorgers sterke mensen én experts zijn, die niet één week maar elke dag instaan voor zorg op maat van hun naaste. We leren nu ook kijken naar de omgeving rond de zorgbehoevende. En voor een duidelijke onderlinge communicatie en coördinatie zijn ook onze teamvergaderingen belangrijk. Ik keer volgend jaar graag terug als vrijwilliger voor een zorgvakantie!”