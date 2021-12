Zorgkundigen Familiehulp bij Het Keizershof organiseren kerstmarktje: “Bewoners doen openbloeien”

Het team zorgkundigen van Familiehulp bij assistentiewoningen Het Keizershof in Sijsele organiseert op donderdag 16 december een kerstmarktje voor de bewoners. “In deze moeilijke tijden willen we toch wat sfeer en hoop brengen”, zegt zorgkundige Jessie De Wolf, een van de initiatiefnemers.

Zowat zes jaar geleden namen de eerste bewoners hun intrek in Het Keizershof, het complex met 32 assistentiewoningen op het domein van woonzorgcentrum Morgenster langs de Gentse Steenweg in Sijsele. “Voor veel mensen is het een tussenstap tussen volledig zelfstandig thuis wonen en naar een woonzorgcentrum gaan. De leeftijd van de bewoners schommelt tussen de 70 en de 95 jaar”, weet Jessie De Wolf, een van de zorgkundigen van Familiehulp die paraat staan voor de bewoners. “Hier verblijven ook mensen waar we in principe geen zorg moeten aanbieden, omdat ze zich nog heel goed uit de slag trekken, maar iedereen beschikt wel over een alarmknop voor mochten ze toch iets nodig hebben. Bij wie dat wenst zorgen we voor het klaarzetten van het ontbijt, we koken en zorgen voor boodschappen. Maar doen ook graag eens een wandelingetje met de bewoners hier op het mooie, rustige domein met veel groen.”

Voor veel bewoners zijn het nog moeilijke tijden waarin ze vaak alleen zijn

Jessie en haar collega’s deden in de nog steeds aanslepende coronacrisis ook een extra inspanning voor de bewoners van Het Keizershof. “Er mag wel bezoek komen maar bij veel families is er nog terughoudendheid dus voor veel bewoners zijn het toch nog altijd moeilijke tijden waarbij ze vaak alleen zitten”, gaat Jessie verder. “Daarom organiseren we sinds enkele maanden een keer per maand, in principe op donderdag, een speciale activiteit in de gemeenschappelijke ontmoetingscentrum of op het domein. We hebben onder meer al een bingonamiddag gehad, een muzikale quiz en een gezellige ‘sneukeltocht’ met heel wat lekkers. Maar in deze tijd van het jaar lijkt het ons wel gepast om ook iets rond kerst te doen. De hall werd al mooi aangekleed in kerstsfeer en op donderdag 18 december organiseren we een indoor kerstmarktje.”

Wafels

“We maken zelf decoratieve kerststukjes en staan ook met standjes met zelfgemaakte chocolademelk, met glühwein en koffie en thee. Daarnaast zullen we ook nog wafels verkopen. In een tijd dat er heel veel afgelast wordt, vinden we het toch wel belangrijk om de bewoners toch wat verstrooiing aan te bieden. De mensen bloeien open als ze bij elkaar zijn.”