Zorggroep H. Hart bedankt vrijwilligers op Internationale Dag van de Vrijwilliger

Vandaag, maandag, is Internationale Dag van de Vrijwilliger. Over verschillende sites heen werken ongeveer 270 vrijwilligers onder Zorggroep Heilig Hart waarvan een 140-tal in Kortrijk. Ze begeleiden bewoners naar de kinéruimte, zijn chauffeur van de dienst Aangepast Vervoer, organiseren spelactiviteiten met de kinderen tijdens de opvang of baten de bar uit in Buda Kitchen. De vrijwilligers kunnen zelf kiezen welke taken ze willen opnemen en hoe vaak.

“We zijn blij dat de voorbije maanden heel wat nieuwe vrijwilligers de weg naar onze Zorggroep hebben gevonden. Vandaag willen we hen eens extra in de verf zetten. De vrijwilligers kregen de kans om hun schoentje te zetten voor de Sint bij het onthaal. Op de Internationale Dag van de Vrijwilliger werd er in elke schoen iets lekkers voorzien als bedanking, dat deden we dit jaar voor de eerste keer en zullen we de volgende jaren zeker nog doen”, zegt Frederik Vlaminck, stafmedewerker Wonen & Leven.

Ook Mieke De Blauwe, die instaat voor het vervoer naar de kinesitherapie, plaatste haar schoentje en ontving vandaag een snoepzakje met chocolade. “Het is altijd fijn om zo’n attentie te krijgen. Ik ben intussen al tien jaar vrijwilliger. Ik doe het vooral om andere mensen te helpen, daar haal ik voldoening uit. Het is ook altijd leuk om eens een babbeltje te slaan met die mensen.” Daarnaast kunnen de vrijwilligers van Zorggroep Heilig Hart ook rekenen op een nieuwjaarsreceptie, een verjaardagsattentie en een bedankingsfeest in juni met dessertbuffet.

Geïnteresseerde vrijwilligers komen op verschillende manieren bij de Zorggroep terecht. Zo startten ze enkele maanden terug een samenwerking op met Refu Interim. Deze vzw zoekt vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw zijn in België. Als bruggenbouwer bereiden zij niet alleen de nieuwkomers, maar ook de organisaties voor op een samenwerking. “Via vrijwilligerswerk wordt er een ontmoeting gecreëerd tussen Vlamingen en nieuwkomers, maar kunnen nieuwkomers ook hun Nederlands oefenen, nieuwe mensen en plaatsen leren kennen, hun talenten inzetten of ontdekken. Omgekeerd kunnen organisaties, door samen te werken met anderstalige vrijwilligers, veel bijleren over inclusief en drempelverlagend werken. Een win-win dus”, besluit Frederik.