Zorggroep Curando lanceert online platform Welbi in oostelijk West-Vlaanderen

Zorggroep Curando heeft dinsdag Welbi gelanceerd, een online platform en app om mensen uit de buurt samen te brengen om elkaar – tegen betaling weliswaar – te helpen voor bijvoorbeeld vervoer, kleine klusjes, digitale ondersteuning of het voorzien van een babysit. De zorgvrager en de zorgaanbieder worden daarbij op basis van de locatie met elkaar in contact gebracht. De app werd mee gecreëerd door Cevi NV en ook Ferm ondersteunt het verhaal.

Met Welbi speelt Curando in op de toenemende vraag naar thuisondersteuning. “We breiden hiermee ons aanbod uit op maat van ieders behoefte en trekken de kaart van een geïntegreerd dienstverleningsaanbod”, vertelt Dirk Lips, algemeen directeur van Curando.

“Mensen willen langer en beter thuis blijven wonen, maar zonder hulp wordt dat steeds moeilijker. Met Welbi bieden we daarom praktische en betaalbare extra ondersteuning aan. Uit onderzoek bleek immers dat daar een grote behoefte aan was. Met deze app kunnen we dat potentieel op een flexibele manier inzetten. Daarnaast zorgt deze vorm van ondersteuning ook voor meer sociaal contact in de buurt.”

Concreet zullen zorgvragers en zorgaanbieders dankzij het online platform met elkaar verbonden worden. Via de computer of smartphone kunnen vragers en aanbieders zich registreren en met elkaar afspreken.

Zes diensten

Het zorgaanbod bestaat uit zes diensten: vervoer, oppas, klusjes, shoppen, digitale ondersteuning en een babbeltje. “Het kan dan ook een welgekomen hulp zijn voor de soms overbevraagde mantelzorgers”, zegt Dirk Lips. “Tegelijkertijd kunnen mensen, zowel jong als oud, op een correcte manier een centje bijverdienen.”

Met Welbi kan je als ‘helper’ immers op een fiscaal voordelige manier tot 6.390 euro bijverdienen. Het is de zorgaanbieder zelf die zijn uurtarief bepaalt. Dat bedrag kan variëren tussen twee en dertien euro. Op dat bedrag betaalt de zorgvrager dan nog twee euro per uur extra voor de verzekering en administratie. De afhandeling van de betaling verloopt via het platform zelf.

Oostelijk West-Vlaanderen

In eerste instantie wordt Welbi opgestart in het werkgebied van Curando in oostelijk West-Vlaanderen (de ruime regio’s rond Beernem, Brugge, Dentergem, Ichtegem, Knokke-Heist, Ruiselede, Waregem en Zwevegem).

Op termijn zal de regio verder uitgebreid worden in Vlaanderen. Welbi heeft zowel een digitaal platvorm als een gratis app. Ook zal er in alle huizen van Curando een fysiek Welbi-punt aanwezig zijn.