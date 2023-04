Zorggids voor senioren voorgesteld in LDC Biezenbilk

Op initiatief van het stadsbestuur en de Seniorenadviesraad is een zorggids voor senioren samengesteld. In deze gids komen alle belangrijke levensthema’s zoals ontmoeting, gezondheid, mobiliteit, thuishulp en -zorg aan bod.

“De gids is gratis te verkrijgen bij de verschillende welzijnsdiensten, in het lokaal dienstencentrum en bij de leden van de Seniorenadviesraad. Ook zullen de apothekers en artsen in onze stad over exemplaren beschikken”, legt schepen Romina Vanhooren uit. Op de foto v.l.n.r. zorgcoach Sara Backers, voorzitter Seniorenadviesraad Ehsan Malik, schepen Romina Vanhooren en ondervoorzitter Seniorenadviesraad Lucas Roose. (LIN/foto LIN)