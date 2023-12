“Zorgen voor een extra kerstgelukje”: opnieuw dwaallichtjestocht in Reningelst

De organisatie van de dwaallichtjestocht is in handen van de Ouderraad van VBS De Zonnewijzer en de Landelijke Gilde in Reningelst. “We organiseren opnieuw de traditionele dwaallichtjestocht, dit op zaterdag 16 december. De laatste editie dateert al van 2018 – door corona konden de volgende edities niet doorgaan”, vertelt Stijn Grymonpré. “Onderweg zijn er vier gezellige stopplaatsen waar je kan smullen van een tas heerlijke soep, een lekkere hap en aperitief. Mooie optredens en voorstellingen zorgen voor een extra kerstgelukje. Geniet van deze warme wandeling met je gezin, familie of vrienden tijdens de donkere koude dagen.”

Winterbar

“De start en aankomst bevindt zich in OC De Rookop die traditiegetrouw wordt omgetoverd tot een warme kerstplek. Ook niet-wandelaars zijn welkom om gezellig bij te praten in onze sfeervolle winterbar. Na aankomst van de wandeling kan je genieten van een kerstdrankje, een streekbiertje, een pannenkoek of een frietje in OC De Rookop. Laat je verrassen door het met theelichtjes verlichte parcours, de sfeer van toneel en muziek, het lekkers onderweg en het gezellig samenzijn nadien”, aldus Stijn.

“De opbrengst van deze tocht gaat naar de werking van de ouderraad VBS De Zonnewijzer en de Landelijke Gilde Reningelst. We verwelkomen jullie graag op zaterdag 16 december in ons héél warm, sfeervol en verlicht dorp.”

Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur in OC De Rookop, Heuvellandseweg 1 in Reningelst, op zaterdag 16 december. Vertrekken voor de dwaallichtjestocht in groep kan tussen 17 en 20 uur. Deelnemen kost 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kleuters en lagere schoolkinderen. De tocht is gratis voor peuters die nog niet naar school gaan (kleiner dan drie jaar). “Inschrijven kan tot ten laatste woensdag 13 december. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling.”

Inschrijven kan via http://vbsreningelst.kbrp.be/.