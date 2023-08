Zorgen rond PFAS in bloed van omwonenden luchthaven en stort

Uit onderzoek dat de vzw Climaxi deed in onder meer Kortemark en Oostende blijkt het merendeel van de geteste mensen hoge waarden PFAS in hun bloed te hebben. Daarbij zitten ook extreem hoge pieken. De vzw pleit voor een diepgaand onderzoek en dringende sanering van risicozones.

Het is geen geheim dat omwonenden en burgerorganisaties zich al een tijd zorgen maken over het gebied rond de luchthaven van Oostende en de terreinen rond het Silvamo-stort in Kortemark. In beide gevallen werden in het verleden al hoge PFAS-waarden gemeten.

Actiecomité Climaxi voerde afgelopen zomer een onderzoek uit in die twee gebieden, samen met vervuilde sites in Ronse, Kruisem en Stabroek. De resultaten daarvan zijn nu bekend. Van de 20 geteste correspondenten in Kortemark zaten maar liefst 15 mensen boven de Europese EFSA-norm van 6,9 microgram per liter. Zeven daarvan lieten zelfs dubbel zo hoge waarden noteren.

Breder onderzoek

In Oostende gaat het om iets meer dan de helft – 20 van de 39 bloedafnames. Al zijn daar waarden tot 175 (!) microgram per liter genoteerd. Ook in Ronse is de situatie bedroevend, waar bijna de helft van alle bloedresultaten waarden van minstens 100 microgram per liter telde. In Kruisem werd zelfs een waarde van 815 genoteerd.

De vzw pleit daarom voor een breder gezondheidsonderzoek, georganiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, en de opvolging ervan. “De PFAS-vervuiling in Vlaanderen is ernstig en er moet dringend gesaneerd worden”, klinkt het.

Voorts pleit Climaxi voor een betere communicatie en een verstrengd kader voor vergunningen. “We willen dat er een daadkrachtig milieu- en klimaatbeleid gevoerd wordt dat ook de biodiversiteits- en klimaatcrisis aanpakt. Want we stellen vast dat besparingen op milieudiensten – denk aan inspectie, handhaving, adviesverlening – verder doorgedreven worden. Zowel de performantie als de onafhankelijkheid van deze uitermate belangrijke en noodzakelijke diensten wordt daarmee ondermijnd. Dit duidt op een verpletterend gebrek aan verantwoordelijkheidszin van verschillende overheden.”