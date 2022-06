Zorgeloos zwemmen in de Coupure in Brugge

Momenteel wordt het zwemponton van de Coupure klaargemaakt en op zaterdag 25 juni worden de eerste zwemmers er verwelkomd. Recreatief zomerzwemmen in de Coupure vond voor het eerst plaats in 2018 naar aanleiding van de Triënnale, die toen het inspirerende thema ‘Liquid City – Vloeibare Stad’ meekreeg.

“Vanaf zaterdag 25 juni tot en met zondag 31 augustus zal men tussen 13 en 20 uur een verfrissende duik kunnen nemen in de historische binnenstad”, zegt schepen voor Sport Franky Demon.

“In tegenstelling tot vorig jaar zullen er deze keer geen beperkingen opgelegd worden aan de bezoekers voor wat betreft het maximale aantal en de duur van het verblijf op het ponton. Men hoeft ook niet meer te reserveren. Zoals ieder jaar voorzien wij kleedkamers, sanitair, douches en voldoende gediplomeerde redders die de veiligheid van de baders in het oog houden.”

“Voorts voorzien we een permanent meldpunt voor de buurt moest er zich overlast voordoen, zodat we de vinger aan de pols kunnen houden en tijdig kunnen ingrijpen indien nodig. Er is ook nachttoezicht, en daarvoor schakelen we een privéfirma in”, aldus de schepen.

Waterkwaliteit wekelijks gemeten

De zwemzone is 35 meter lang, maximaal 14,5 meter breed en 2,5 meter diep. Een ploeterbadje van 2 op 4 meter met een maximale diepte van 10 cm zorgt voor verfrissing voor de allerkleinsten.

“Er kan natuurlijk enkel maar gezwommen worden indien de waterkwaliteit goed is. Hiervoor wordt de waterkwaliteit wekelijks gemeten en tot op heden bleek die steeds zeer goed te zijn. Indien die niet goed blijkt, kan er dus niet gezwommen worden. Om de groei van blauwalg te voorkomen, installeerden we een ultrasoon toestel. De Vlaamse Milieumaatschappij en het stadslabo houden dit alvast goed in de gaten”, luidt het.

Meer info: https://www.brugge.be/zomerzwemmen of op de Facebookpagina van de Sportdienst. Er is een permanent bemand telefoonnummer: 050 32 45 00. Naast de zwemzone vinden zwemmers en buurtbewoners ook nog eens alle info geafficheerd.

(CGRA/archieffoto CGRA)