Zorgeloos op reis met caravan of mobilhome? Politiezone Westkust organiseert gratis infodag voor eigenaars

Wie zorgeloos op reis wil vertrekken met zijn caravan of mobilhome zorgt er maar beter voor dat die ook wettelijk helemaal in orde is. Elk jaar worden immers nogal wat overtredingen vastgesteld. Om eigenaars zo goed mogelijk te informeren, organiseert politiezone Westkust op zaterdag 19 april een gratis infodag voor eigenaars. Daar kan heel wat informatie opgedaan worden.

Politiezone Westkust hoopt door de organisatie van een infodag eigenaars van mobilhomes en caravans beter te informeren en te sensibiliseren. Een goede controle van de mobilhome of caravan kan heel wat problemen voorkomen en zorgt voor een veilige reis. “De aangeboden voertuigen krijgen een volledige check-up en kunnen bovendien worden gewogen dankzij de logistieke ondersteuning van politiezone Brugge die hun mobiele weegbrug ter beschikking stelt”, meldt de politie. “Al te vaak blijkt immers dat mobilhomes en caravans overladen worden. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar je kan er ook een fikse boete voor krijgen. Aan de geïnteresseerde eigenaars wordt bijkomende info verleend over de snelheidsregels die gelden op weg naar hun bestemming en ter plaatse, welk rijbewijs ze nodig hebben, hoe ze hun bagage veilig kunnen vervoeren, en zo meer.”

Vertrekkensklaar

Belangrijk voor wie naar de infodag komt: let erop dat je je voertuig vertrekkensklaar aanbiedt alsof je op reis zou vertrekken, enkel op deze manier krijg je een realistisch beeld en weet je of je voertuig in orde is. Ook de dienst veiligheid en preventie van de gemeente Koksijde tekent opnieuw present. De diefstalpreventieadviseur geeft de deelnemers tips over de beveiliging van hun voertuig.

Wie langs wil komen naar de infodag op zaterdag 19 april tussen 9 uur en 16.30 uur op de parking van het Centraal Politiehuis, Ter Duinenlaan 34a in Koksijde moet voordien inschrijven. Ook wie interesse heeft om een mobilhome of caravan te kopen of meer info wil zonder met de caravan of mobilhome zelf langs te komen, kan tijdens dit evenement zijn of haar vragen stellen. Hiervoor dien je je niet in te schrijven. Meer info op https://bit.ly/infodagmobilhomes. (JH)