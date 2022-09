Zorgcampus Langemark-Poelkapelle richt contactkoor op: “Bewoners met dementie weer een stem geven”

Zorgcampus Langemark-Poelkapelle richt een contactkoor op voor bewoners met dementie. “Het contactkoor geeft hen letterlijk weer een stem en laat ruimte voor een positief interactiemoment tussen de persoon met dementie en zijn begeleider”, zegt schepen Heidi Coppenolle. Het koor zal maandelijks optreden in de zorgcampus.

Een contactkoor is er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is gericht op samen zingen, genegenheid en plezier beleven. “Het zingen van herkenbare liederen houdt bewoners met dementie actief, haalt hen uit hun isolement en brengt contact terug op gang met familie en verzorgenden”, zegt schepen van Welzijn Heidi Coppenolle (N-VA). “Bij personen met dementie tempert muziek hun rusteloosheid, maakt hen rustiger, alerter en doet hun beter voelen.”

Positief interactiemoment

En vooral, iedereen kan meezingen, of het nu juist is of niet. “In een contactkoor gaat het over samen zingen, samen herinneringen ophalen, versteld staan over wat de personen met dementie net wel nog kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen”, licht de schepen toe. “Het contactkoor geeft hen letterlijk weer een stem en laat ruimte voor een positief interactiemoment tussen de persoon met dementie en zijn begeleider.”

Muzikanten

Het koor bestaat uit vijf muzikanten, de koorleden zijn de personen met dementie en hun begeleiders bestaande uit familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers. “We hebben een gevarieerde groep die met accordeon, piano, slagwerk en percussie en basgitaar aan de slag kan. Marleen Vanhooren begeleidt mee de muzikanten”, geeft Heidi Coppenolle nog mee. “Het koor zal maandelijks optreden in de zorgcampus.”

Opendeur zorgcampus

Wie meer wil weten over het contactkoor kan met vragen terecht op de opendeurdag op 8 oktober. Tijdens de opendeurdag wordt iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen achter de schermen, van een bezoek aan de kamers en zorgflats tot in de keuken. Je kan er ook de plannen inkijken van de nieuwbouw. Om 14.30 uur houdt Community Building een infosessie over de nieuwe assistentiewoningen, die in het najaar gebouwd zullen worden.

De vleugel van het woonzorgcentrum De Boomgaard bestaat dat weekend trouwens tien jaar. Dit wordt gevierd met een fotoreportage, koffie en pannenkoeken. (TOGH)