Zorgboerderij de Vhilehoeve gaat deze week van start

Deze week begonnen Elisa Vanthuyne (37) en Johan Carnel (45) met hun nieuwe zorg- en belevingsboerderij de Vhilehoeve. In de vorm van een dagbesteding willen ze daarmee mensen met een rugzak begeleiden en een plaatsje bieden aan iedereen die nood heeft aan mentale rust.

“Met de Vhilehoeve willen we een rustige omgeving bieden waarin mensen op eigen tempo kunnen herstellen van hun problemen, maar ook gewoon een thuis bieden voor degenen die zich niet aanvaard voelen”, legt Johan uit.

In de Vhilehoeve is iedereen welkom, ongeacht leeftijd. Je meldt je aan via een intakegesprek, en daarmee wordt afgetoetst welke begeleiding precies nodig is. “We hebben er bewust voor gekozen om de doelgroep zo ruim mogelijk te houden. Al is het een kind van de lagere school, of een volwassene die een time-out van zijn job nodig heeft. Dat maakt niets uit. We leren ook uit het verleden dat die wisselwerking tussen jong en oud voor ons heel belangrijk is. Daardoor hebben we heel veel diversiteit in onze begeleiding.”

Het initiatief komt voort uit een aantal voorgaande projecten, zoals Växa+ en Hippo Hester. “Bij Hippo Hester willen we op een andere manier aan therapie doen. Zo geven we therapie aan mensen door middel van het paard. En bij Växa+ geven we agogische ondersteuning aan vzw’s en stadsbesturen. Maar we zagen dat mensen eigenlijk meer geïnteresseerd waren in ons boerderijwerk, en de beleving rondom de boerderij. En zo zijn we uitgebreid naar de Vhilehoeve.”

Noorwegen

Vhile betekent rust in het Noors. Ook Hester en Växa zijn Scandinavische namen. Elisa en Johan hebben geen speciale band met Noorwegen, maar gebruiken Noorse benamingen uit waardering voor het zorgsysteem daar. “Het zorgsysteem in Noorwegen is veel beter ontwikkeld dan hier in België. Als je daar bijvoorbeeld een kindje met een zware fysieke beperking hebt, krijg je als ouder veel meer steun vanuit de overheid. Ook de één-op-éénbegeleiding is daar veel sterker, de vrijgemaakte budgetten veel groter, enzovoort.”

Achter de Vhilehoeve staat een vast mini-team van drie personen, maar ook heel wat enthousiaste vrijwilligers staan er dagelijks klaar. Ze zijn elke weekdag en de zaterdagvoormiddag open. En op zondag 7 september houden ze een grote opendeurdag.