Zorg Tielt en Samana gaan unieke mantelzorgcafés organiseren: “Inzetten op welbevinden van mantelzorgers”

Zorg Tielt en Samana vzw slaan de handen in elkaar om in zowel Tielt, als de deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle mantelzorgcafés te organiseren. Ze zijn daarmee de eerste in de regio. Met die cafés willen Zorg Tielt en Samana inzetten op het welbevinden van de mantelzorgers.

“We willen mantelzorgers op die manier beter ondersteunen, handvaten aanreiken en wat momenten van rust bieden”, duidt Pascale Baert (Iedereen Tielt), voorzitster van Zorg Tielt. Concreet zullen de mantelzorgcafés georganiseerd worden in de lokalen van het Dienstencentrum Tielt en in de antennepunten in de drie deelgemeenten. “Tijdens de cafés krijgen de mantelzorgers de kans om hun ervaringen te delen met andere mantelzorgers. Ook zal relevante informatie gegeven worden om hun draaglast te verminderen”, vult Pascale Baert aan.

Afgelopen donderdag werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Zorg Tielt en Samana ondertekend. Toch staat het eerste café pas gepland op 23 juni. “Door corona is het immers nog steeds oppassen geblazen, zeker omdat het om mensen gaat die werken met mensen uit de risicogroep. Nadien is het evenwel de bedoeling dat er om de twee manden een café georganiseerd wordt.” Deelname aan de mantelzorgcafés is kosteloos en staat open voor iedereen. Lid zijn van Samana of aangesloten zijn bij een bepaalde mutualiteit is dus niet nodig. (Tjorven Messiaen)