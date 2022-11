Zonta zegt neen tegen vrouwengeweld: “Praten over geweldpleging is niet vanzelfsprekend”

Vanaf vrijdag 25 november voert Zonta Diksmuide campagne tegen vrouwengeweld. Ze zullen oranje flyers en schoenen door de stad verspreiden, om op die manier aandacht te vestigen op geweld tegen vrouwen en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Zonta is een internationale beweging die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. Zonta bouwt aan een wereld waar elke vrouw zich volledig kan ontplooien en waar geen enkele vrouw in angst hoeft te leven. Naast het bestrijden van alle vormen van geweld op en tegen vrouwen en van kindhuwelijken, voert Zonta actie voor gendergelijkheid en daarbij staat onderwijs voor alle kinderen centraal. “Praten over geweldpleging is niet vanzelfsprekend. Sommige slachtoffers zijn hiertoe niet in staat of durven het niet. Ze zijn bang voor de dader, vrezen dat ze niet geloofd zullen worden, of hebben te kampen met enorme schuld- en schaamtegevoelens”, legt An Delrue van Zonta Diksmuide uit. “Een slachtoffer kan er jaren over doen om het geweld te onthullen. De gevolgen van seksueel geweld kunnen zo omvangrijk zijn dat het des te belangrijker is om iemand in vertrouwen te nemen. Slachtoffers kunnen hiervoor terecht op hulplijn 1712.” Het probleem van geweld op vrouwen is tijdens de coronaperiode gestegen. “Inmiddels werden in België ook de Zorgcentra na Seksueel Geweld opgericht in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Leuven, Luik en Roeselare. In 2023 openen er drie nieuwe centra in Aarlen, Genk en Namen. Slachtoffers kunnen hier rechtstreeks of ingeval van nood via de politie (101) terecht 24 uur op 24 en 7 dagen op 7”, geeft Kelly Decloedt van Zonta Diksmuide mee.

Oranje schoenen

“Het is bewezen dat zij die een allesomvattende zorg krijgen na seksueel geweld een grotere kans hebben op (sneller) herstel en minder kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden.” Een vervangende campagne werd daarom door Zonta georganiseerd. Vroeger werden de openbare gebouwen in steden oranje verlicht. Door de energiecrisis moest Zonta dit jaar iets creatiever zijn en bedachten ze een nieuwe campagne. “Op diverse openbare plaatsen zullen oranje schoenen en flyers worden geplaatst. We hopen hierdoor de conversatie rond geweld op vrouwen op gang te brengen en mensen die in dergelijke gewelddadige situatie verkeren te kunnen overtuigen om te spreken zodat ze gered worden uit een onhoudbare situatie.” De campagne loopt van 25 november tot 10 december.