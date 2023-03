Zonta Tielt reikt 15.000 euro uit aan goede doelen

Serviceclub Zonta Tielt heeft donderdag verschillende lokale en bovenlokale sociale projecten een erg mooi duwtje in de rug gegeven. Alles samen werd liefst 15.000 euro uitgedeeld.

Zoals de traditie het wil, gebeurde dat tijdens de filmavond van Zonta in Cultuurcentrum het Gildhof, waar de Tieltse leden van de internationale vrouwenbeweging na de chequeoverhandiging genoten van de film Les Passagers de la Nuit.

Tegelijk werden de nieuwe voorzitters voor de komende twee jaar voorgesteld. Het gaat om Joke Verweirder en Hilde Naert. Aansluitend was er een uitgebreide receptie met zoetigheden.

15 projecten

De projecten die tijdens dit werkjaar gesteund werden zijn www.muco.be, Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare, Weeshuis Lalla Amina in Taroudant Marokko (inleefreis Prisma School Izegem), Zonnewende in Meulebeke, Revalidatiecentrum TRAINM in Antwerpen, De Kleine Held vzw, De Doorgang in Tielt, T.V.D.K. in Tielt, Kindia (financiële adoptie van Indische schoolkinderen), menstruatiearmoede, de woordacademie, gezondheid en bescherming van meisjes in Peru, een onderwijsprogramma in Madagaskar, het beëindigen van kindhuwelijken en hulp aan vrouwen in gewelddadige situaties in Papoea-Nieuw-Guinea.