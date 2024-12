Zonta Middelkerke steunt campagne tegen geweld op vrouwen

Zonta Middelkerke steunt de jaarlijkse internationale actie ‘Zonta says no to violence against women’. Tussen 25 november en 16 december wil Zonta de bewustmaking om geweld tegen vrouwen te stoppen in de schijnwerpers zetten. Zonta streeft naar gendergelijkheid op elk vlak en vindt dat vrouwenrechten gewoon mensenrechten zijn. Tijdens de campagneperiode organiseert de beweging in een aantal steden diverse activiteiten, en waar mogelijk worden gebouwen oranje verlicht. De Middelkerkse afdeling wil de campagne extra in de kijker zetten door campagnefoto’s te verspreiden. (JRO/gf)