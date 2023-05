Zonta Ieper schenkt Ophélie De Winter Young Woman in Public Affairs Award

Zonta Ieper overhandigde de Young Woman in Public Affairs Award aan Ophélie De Winter (17). Zij werd als winnares aangeduid op basis van haar enthousiasme, dynamisme, overtuigingskracht en initiatief rond het thema menstruatiearmoede. Dit thema ligt haar nauw aan het hart doordat ze via reizen en projecten op school goed beseft hoe essentieel schoolgaan is om te slagen in het beroepsleven. Met deze award wint Ophélie een mooie prijs ter waarde van 500 euro die zewil gebruiken om een project rond dit thema op te zetten in een school in Wa in Ghana. Daar gaat ze volgend jaar naartoe op inleefreis via het Koninklijk Atheneum Ieper. Op de foto zien we mama Stephanie De Witte, Zonta-voorzitter Stephanie Gheeraert, papa Raphaël De Winter, Ophélie De Winter; Zonta-lid Jins Decante, begeleider inleefreis Thomas Vandendriessche en leerkracht Latijn Thijs Morlion. (foto EG)