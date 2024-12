Zonta fietst tegen geweld op vrouwen

Van 25 november tot 10 december vroegen de Zontaclubs in België aandacht voor hun campagne ‘Zonta says no to violence against women’. Zonta is een vereniging van meer dan 30.000 vrouwen die zich inzetten om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren. Er werden in deze periode wereldwijd gebouwen in het oranje verlicht als teken van steun. In West-Vlaanderen gaat het onder meer om de stadhuizen van Brugge en Damme. De Zontaclubs in regio Brugge-Damme organiseerden op zaterdag 7 december een zogenaamde ‘oranje’ fietstocht langs deze verlichte gebouwen en daarbij hielden ze onder meer ook halt aan het stadhuis van Damme. Zonta deelde ook tienduizenden broodzakken met de flyer van de campagne opgedrukt uit bij lokale bakkers. (PDV/foto DC)