Zonta en Soroptimist doen Izegem oranje kleuren: “Aandacht voor geweld tegen vrouwen”

De Grote Markt en omgeving heeft dezer dagen opvallend veel oranje accenten. Het gaat om een actie van Zonta en Soroptimist tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en intrafamiliaal geweld.

“Geweld tegen vrouwen en meisjes, alsook intrafamiliaal geweld, is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten op wereldvlak”, zegt Evelien Vulsteke van Zonta Roeselare. Samen met Soroptimist willen ze dit geweld een halt toeroepen. “Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Om de aandacht te vestigen op deze problematiek voeren we samen de campagne ’Orange the world / Orange your city’.”

Niet toevallig oranje

Deze internationale campagne wordt elk jaar georganiseerd van 25 november, de internationale dag tegen geweld op vrouwen, tot 10 december, de internationale mensenrechtendag. “Tijdens deze dagen worden in méér dan 100 landen gebouwen en andere objecten oranje belicht en worden er diverse activiteiten georganiseerd”, aldus Evelien Vulsteke, die er nog aan toevoegt dat het gebruik van oranje als kleur van de wereldwijde campagne niet toevallig gekozen is. “Oranje staat voor een zonsopgang, de dageraad in een toekomst zonder geweld en vooral voor het geloof en het vertrouwen dat een wereld zonder geweld mogelijk moet zijn.”

Ruimer dan Izegem

Op de Grote Markt in Izegem ging de actie van start. Her en der werden oranje linten aangebracht. Maar het gaat ruimer dan Izegem. Ook AZ Delta/Radar, Modular, Skyline, Maselis, Monument Ingelmunster, Blauwhuis Izegem enzovoort worden oranje belicht. De standbeelden Peegie en Marie-Louise Demeestere worden in een oranje cape gehuld en bomen op de Roeselaarse Markt, in de Ooststraat en op het Stationsplein krijgen een oranje lint. Naast de Grote Markt in Izegem krijgt ook de rotonde in Emelgem de nodige oranje accenten. (MI)