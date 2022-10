Zonsverduistering kijken bij Sterrenwacht Beisbroek in Brugge… of hier via de livestream

Deze middag kan je bij Cozmix, het bezoekerscentrum van sterrenwacht Beisbroek in Brugge de gedeeltelijke zonsverduistering mee volgen door een telescoop. “Iedereen is hier welkom, individuele bezoekers of klasgroepen. Het is voor ons een uniek gebeuren, want de volgende zonsverduistering zal pas over drie jaar zijn”, vertelt Frank Tamsin van de sterrenwacht.

Rond 11 uur stroomden de eerste bezoekers toe in het bezoekerscentrum Cozmix van de sterrenwacht Beisbroek in Brugge. “In het begin was het even bewolkt en konden we het niet goed zijn. Maar nu is het gelukkig aan het opklaren”, zegt Frank Tamsin van de sterrenwacht Beisbroek. “Er zijn een paar scholen, maar we zien vooral individuele bezoekers of gezinnen met hun kinderen. Wie in de buurt is en voor 13 uur nog even tijd heeft, kan gerust binnen springen. Mensen moesten zich niet inschrijven en hier krijgen ze de kans om de gedeeltelijke zonsverduistering door een telescoop te zien.”

Je kan de gedeeltelijke zonsverduistering deze middag met professionele apparatuur bekijken in AstroLAB IRIS in de Palingbeek in Ieper of Natuureducatief centrum Duinenhuis in Koksijde. “Als je thuis bent, kan je het ook veilig zien met eclipsbrilletjes, die bij ons en eventueel bij de opticiens verkrijgbaar zijn. We raden mensen niet aan om op andere manieren met bijvoorbeeld verschillende zonnebrillen boven elkaar naar de zon kijken. Dat geeft misschien het idee dat je naar de zon kunt kijken, maar het kan ernstige schade veroorzaken aan het netvlies”, waarschuwt Tamsin.

Wie niet fysiek op een van de locaties raakt, kan ook de livestream van Cozmix meevolgen:

Vrij uniek gebeuren

Desondanks dat er vorig jaar nog maar een gedeeltelijke zonsverduistering was, is het wel een vrij uniek gebeuren. “Dat komt gemiddeld maar een keer in de twee jaar voor. De laatste was dan wel in 2021, maar daarvoor is het toch al geleden van 2015. De volgende zullen we hier pas te zien krijgen over 3 jaar.

Een volledige zonsverduistering is natuurlijk heel wat zeldzamer. “Die kan je maar op een heel smalle strook van de aarde zien. In 1999 konden we vanuit Brugge bijna een volledige zonsverduistering zien. In Aarlen in de Ardennen, het zuiden van het land hadden ze meer geluk. De volgende volledige zonsverduistering voor België is normaal pas in 2090, nog een eindje wachten dus”, lacht Tamsin.