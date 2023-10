Zonnige braderie lokt heel wat kooplustigen naar Waregem: “Veel nieuwe klanten ontmoet”

De Herfstshopping van Winkelen in Waregem – tijdens het Weekend van de Klant – en de verschillende marktjes en randanimatie lokten duizenden bezoekers naar het Waregemse stadscentrum. Ook bouwbeurs ‘Iedereen Bouwt’ van Unizo in de Expo bereikte haar doelpubliek.

De Waregemse handelaars en ondernemers pakten dit jaar opnieuw uit met een mooie en goedgevulde agenda tijdens de traditionele braderie. Alle zaken in Het Pand en in de centrumstraten voorzagen een extraatje voor de vele klanten. De uitbaters zijn tevreden met de opkomst.

“De braderie is natuurlijk niet meer te vergelijken met die van vroeger, maar dit weekend was het een groot succes. We hebben veel verkocht en heel wat nieuwe klanten ontmoet”, reageert de oudste van alle handelaars Frida Laconte.

Samen met haar dochter vormt ze de tandem achter Koffie Grymonprez in de Stormestraat. Frida vierde haar 65ste braderie. En dat op haar verjaardag, want zondag mocht ze maar liefst 85 kaarsjes uitblazen. Het interieur van de koffiewinkel werd voor de gelegenheid teruggekatapulteerd naar de jaren 60.

Naast kermisattracties en randanimatie stonden er nog enkele activiteiten op de agenda tijdens het koopjesweekend. Zo vind je nog de hele week het Fair Fashion Lab in de Stormestraat, De Kringloopwinkel opende iets verder een tijdelijke een pop-upwinkel. In de Stationsstraat kon je zaterdag in Stadscafé Den Hemel terecht voor de Ambachtsmarkt. Verschillende lokale ondernemers en hobbyisten stelden er hun producten en diensten voor.

Boerenmarkt

Op zondag werd het druk bij Dekeyzer keukens en interieur, waar de Boerenmarkt opnieuw plaatsvond. Tientallen hoeveproducenten, landbouwers, bakkers, traiteurs en horecamensen verwenden er de vele klanten met allerlei lekkers. Zondag werd er op de Markt ook een antiek- en rommelmarkt georganiseerd.

In de Expo kon je met bouw- of verbouwplannen terecht bij de 53 standhouders van Iedereen Bouwt, georganiseerd door Unizo Waregem. “Het was enorm gezellig, de deelnemende bedrijven reageren erg positief op de nieuwe look en feel”, vertelt voorzitter van de bouwbeurs Frederic Windels. “Het viel op dat er veel bezoekers bouwplannen hebben en bewust op zoek gingen naar bepaalde standhouders. We hebben ons doelpubliek dus zeker bereikt.”

Kunstwerk

Wie een bezoek aan een handelaar combineerde met de bouwbeurs maakte bovendien kans op een een waardebon van het gloednieuwe Hotel T of een kunstwerk van Denis De Gloire ter waarde van 1.800 euro. De winnaars worden binnenkort bekendgemaakt.