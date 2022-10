Zonnewijzer ziet centrumleider Geert Loncke (63) na 34 jaar vertrekken: “Ik blijf altijd met dit centrum verbonden”

Van een welverdiend pensioen gesproken: Geert Loncke (63) trekt na maar liefst 34 jaar de deur van dienstencentrum De Zonnewijzer achter zich dicht. Hij bouwde het centrum in de Bruidstraat mee uit tot een succesverhaal. “De maatschappelijke rol van een centrum als de onze is zeer groot”, legt hij uit.

Eind september mocht Geert nog zijn verjaardag vieren. Niet veel later wuifde hij de Zonnewijzer uit na een carrière van meer dan dertig jaar. “Ik ben geboren en getogen in Oostende, en ben ergotherapeut van opleiding. Ik ging destijds van start in een dienstencentrum in Roeselare. In 1988, toen het Gistelse dienstencentrum een jaar actief was, kreeg ik de kans om na een examenprocedure hier aan de slag te gaan als centrumleider. Het project stond toen nog in de kinderschoenen, maar ik heb me er altijd ongelooflijk geamuseerd. Waarom ik het uiteindelijk 34 jaar heb gedaan? Goeie vraag. Ik deed m’n werk hier gewoon zeer graag. Simpel. Er zijn ook nooit mogelijkheden op m’n pad gekomen die me meer aanspraken dan hier. (lacht) En plotseling zit je hier dan meer dan dertig jaar.”

Algemeen directeur van de stad Joost Mangeleer blikte in zijn afscheidsrede terug op de carrière van Geert Loncke. “We zagen hem in de jaren tachtig ten tonele verschijnen. Letterlijk, zelfs. Geert vervulde tijdens uiteenlopende activiteiten de rol van Sinterklaas, Kerstman, carnavalsbeest… kortom: manusje-van-alles. Z’n energie en positiviteit straalde op iedereen af, en als vakman had hij maar één doel voor ogen: de uitbouw van het lokaal dienstencentrum.”

Steeds meer centra

Op vandaag is de Zonnewijzer een gezellige ontmoetingsplaats waar iedereen van harte welkom is ongeacht leeftijd, achtergrond, interesses en mogelijkheden. Er worden verschillende vormen van informatie, recreatie, vorming en dienstverlening aangeboden. “In de jaren tachtig waren er in Vlaanderen misschien een dertigtal dienstencentra. Ze waren toen een beginnend begrip en weinig bekend. Er was ook geen duidelijke wetgeving of omschrijving. Doorheen de jaren zijn er verschillende decreten gekomen die de centra meer erkenning gaven en kregen ze steeds meer een vaste plek in de maatschappij. Op vandaag zijn er volgens mij meer dan 140 centra in Vlaanderen. Het veld blijft evolueren. In 2023 zal geopperd worden om dienstencentra nog meer naar de inwoners te brengen, in plaats van omgekeerd.”

70 vrijwilligers

“Waar ik nu het meest fier op ben? Goh, da’s een open vraag. Dan kies ik voor de algemene uitbouw en bekendheid van de Zonnewijzer. Onze vijfdaagse fietsvakantie is al een schot in de roos, maar het gemeenschappelijk belang is intussen zo groot geworden. Lezingen, vormingen, de mindermobielencentrale, workshops en cursussen, en ga zo maar door, hé. Alles samen tellen we zo’n 70 vrijwilligers. Da’s niet niks. Goed, ik zal altijd wel op een of andere manier met het centrum verbonden blijven. Zo wil ik mijn medewerking aan de fietsvakantie – waar vorig jaar 31 mensen aan deelnamen – blijven geven.” In De Zonnewijzer werken na het vertrek van Geert dertien mensen vast in dienst. Isabelle Demyttenaere neemt de taken over.

Naast Loncke trekt ook Raymonda Bultinck op pensioen. Ze was er sinds 1989 actief en groeide uit tot boegbeeld van de thuiszorgdiensten, maaltijdbedeling, de poets- en klusjesdienst. “Een plichtbewust, secuur, minutieus persoon met een hoge klantvriendelijkheid, goed contact met personeel en administratieve nauwkeurigheid”, verwoordt algemeen directeur Mangeleer.