Zonnewende viert 60-jarig bestaan met expo en tuinfeest

Het officiële verjaardagsfeest van 60 jaar Zonnewende startte met een eerbetoon aan weldoener Gustaaf Morael, die in 1982 een gebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe aan het OCMW Veurne schonk. Ex-bewoners en medewerkers deelden hun verhaal over Zonnewende en nieuwe directeur Roel Lepoutre opende de expo ‘60 jaar Zonnewende’. Het tuinfeest voor alle medewerkers, oud-collega’s, buurtbewoners en sympathisanten startte na de middag.

De zoon van testamentuitvoerder Oswald Van Ooteghem vertegenwoordigde zijn 98-jarige vader, maar heeft zelf ook nog architect, aannemer en weldoener Gustaaf Morael persoonlijk gekend. “Mijn vader was zowat de rechterhand van deze succesvolle ondernemer. Morael was niet getrouwd en had weinig contact met zijn familie. Een deel van zijn legaat schonk hij in de vorm van een gebouw in Brussel en een villa in Oostduinkerke aan het OCMW Veurne, ten behoeve van noodlijdenden in zijn geboortestad Veurne. Al zijn werknemers kregen toen 1 miljoen Belgische frank. Hij was dus een echte weldoener!” Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Zonnewende krijgt Gustaaf Morael zijn eigen plein, centraal gelegen tussen de gebouwen van Zonnewende.

Tehuis

De expo schetst het verhaal van Zonnewende. In de oude kronieken van 1670 wordt voor het eerst de naam ’t Weeshuis vernoemd. In 1907 werden alle burgerlijke Godshuizen afgebroken en werd een wezengesticht voor meisjes heropgebouwd. Dat stond bekend als de Spinneschool omdat spellewerk de hoofdactiviteit van de meisjes was. In 1958 werd, onder de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand, het gebouw vernieuwd tot een tehuis voor kinderen. In 1962 werd gestart met de bouw van vier paviljoenen voor maximum 15 kinderen, met een verticaal opvoedingssysteem volgens leeftijd. Zonnewende werd het paviljoen voor jongens met beperkte vrijheid. Datzelfde jaar werd De Bosjes aangekocht als zomerverblijf voor de kinderen die in Zonnewende verbleven. Eerst werd er samengewerkt met de Blauwe Zusters, maar algauw werd overgestapt naar inwonende koppels. Pas later namen professionele begeleiders alle taken over. In 1974 konden de jongens hun intrek nemen in het nieuwe gebouw De Halve Maan. In paviljoen vijf worden jongeren voorbereid op zelfstandig wonen.

Nieuw hoofdstuk

Zonnewende is in de afgelopen 60 jaar uitgegroeid tot een unieke entiteit met een sterke naam en een bijzondere eigenheid. Het begint nu samen met de nieuwe directeur en een gemotiveerd team medewerkers aan een nieuw hoofdstuk. De plannen voor een complete nieuwbouw en heraanleg van de omgeving zijn helemaal klaar. Iedereen kijkt uit naar het startschot! Het verjaardagsfeest duurde nog de hele namiddag en avond. In de namiddag nam de jeugdploeg van Zonnewende het op voor een voetbalmatch tegen een ploeg van Cercle Brugge. Het jonge volkje kon zich uitleven op de springkastelen en probeerden de ballonnenfiguren van de ballonnengoochelaar na te maken. Son del Corazón, Rock au Vin en dj Cédric zorgden voor de muzikale ambiance.